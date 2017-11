Anderlecht kan niet tevreden zijn met draw in intense topper, Club behoudt riante voorsprong in stand

Anderlecht en Club Brugge speelden op de veertiende speeldag van de Jupiler Pro League een intense topper die echter geen winnaar opleverde. Het bleef 0-0 want een doelpunt van Harbaoui werd onterecht afgekeurd en de bal wilde voor de thuisploeg niet goed vallen in een dol slotoffensief. Club Brugge blijft zo autoritair leider en heeft nog steeds negen punten voorsprong op de Brusselaars, die op de derde plaats staan.

Anderlecht trad in de topper aan met Spajic, Chipciu en Harbaoui, Hein Vanhaezebrouck zette verrassend Onyekuru én Teodorczyk op de bank. Ook bij Club Brugge pakte Leko uit met enkele verrassingen, met onder meer Hubert in doel en Vossen naast Diaby in de spits.

Club Brugge begon fel aan de partij maar Diaby liet de 0-1 liggen na een voorzet van Jelle Vossen: de Malinees trapte de bal tussen de benen van doelman Sels in corner. De aanvaller ontsnapte even later aan een tweede gele kaart na een tackle op Dendoncker. Club claimde nog een strafschop wegens handspel van Spajic maar die beroerde de bal in een tackle met de arm tegen het lichaam, waardoor scheidsrechter Nicolas Laforge liet doorspelen.

Foto: Isosport

Anderlecht herstelde het evenwicht en doelman Hubert gaf geen al te zekere indruk bij de bezoekers. Paars-wit verdiende ook om op voorsprong te na een treffer van Harbaoui. De Tunesiër zette zich door na een afgeblokt schot van Kums en werkte netjes af maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Er was echter geen videoref aanwezig in Brussel om die beslissing te herroepen...

Foto: rr

Club bleef de gevaarlijkste ploeg maar Kara was bij de les en werkte de center van Vormer met een lang been in hoekschop, voor de neus van Diaby. Net voor de rust sneed Chipciu naar binnen en de Roemeen haalde uit de met linker maar zijn poging zoefde een metertje naast. Voor de rest zagen we veel middenveldspel zonder verdere uitgespeelde kansen, waardoor we gingen rusten met 0-0.

Druk van Anderlecht

Beide ploegen kwamen ongewijzigd uit de kleedkamers. De tweede helft begon slordig met een donkergele kaart voor Harbaoui, die een venijnige tik uitdeelde met de arm aan Poulain… Maar al snel voerde de thuisploeg de druk op met Gerkens als de beste Anderlechtenaar. Na prima inspelen van Hanni kreeg de Limburger alle tijd om aan te leggen maar hij plaatste de bal enkele metertjes over de kooi van Hubert. Maar Sels moest attent blijven en de doelman ging goed plat op een poging van dichtbij van Vossen.

Foto: BELGA

Leko bracht Wesley voor Diaby maar de thuisploeg bleef de wet dicteren. Harbaoui kwam eerst nog net te laat maar scoorde even later toch, maar opnieuw werd zijn goal afgekeurd. Deze keer echter terecht want hoewel hij eigenlijk de bal niet raakte, hij nam wel deel aan het spel en werd dus terecht teruggefloten.

Foto: BELGA

Ook Vanhaezebrouck greep in en wisselde Hanni voor Onyekuru, Leko wisselde met Vossen voor Dennis ook zijn tweede spits. Anderlecht zette alles op alles: een goede trap van Trebel werd door doelman Hubert weg gebokst, al had de goalie deze bal ook wel kunnen klemmen. Een vrije trap van Trebel belandde pardoes tegen de knikker van Onyekuru maar de Nigeriaan knikte de bal in de handen van doelman Hubert. Club prikte nog wel twee keer tegen maar Wesley en Vanaken trapten naast.

Slotoffensief

Anderlecht zette in het slot nog alles op alles met Teodorczyk naast Harbaoui in de spits. Bijna loonde die aanpak maar de bal van Gerkens werd in laatste instantie nog voor de lijn weggewerkt door Cools nadat Hubert de knappe ren van de middenvelder kon afstoppen. Opnieuw Gerkens knikte uiteindelijk nog nipt naast. De laatste kans was nog voor blauw-zwart maar Dennis trapte voorlangs.

In de stand blijft Club Brugge eerste met 34 punten, Anderlecht volgt als derde met 25 punten en blijft dus aankijken tegen een achterstand van negen punten...