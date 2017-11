De fans op Stayen hebben zaterdagavond waar voor hun geld gekregen. In een bijzonder spectaculaire confrontatie tussen STVV en Eupen werd het maar liefst 4-4, in de tweede helft vielen zelfs vier doelpunten in amper elf minuten. Eupen kon in extremis nog een punt redden, maar neemt door de winst van KV Mechelen tegen KV Kortrijk toch de rode lantaarn over. STVV komt op de voorlopige derde plek. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!