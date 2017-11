De Boeck schiet meteen raak bij debuut, maar KV Kortrijk bibbert en beeft tot het einde

Glen De Boeck heeft zijn debuut als coach van KV Kortrijk niet gemist. De Kerels zetten thuis STVV opzij met 3-0 en scoorden zo nog maar hun derde zege van het seizoen. Perbet, Azouni en Chevalier zorgden voor de doelpunten. Kortrijk moest het laatste halfuur met z’n tienen verder en zag doelman Kaminski ook nog een strafschop redden. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

De première van Glen De Boeck, 10 dagen na zijn aanstelling als opvolger van de zo lang geplaagde Yannis Anastasiou, is geslaagd. Zijn opdracht was simpel: Kortrijk zo snel mogelijk van die 15de plaats weghalen. Is door het verlies van Mechelen na één match al gebeurd. Maar dan moest KVK nog wel winnen natuurlijk. En hij kwam als de man met een plan: zo snel mogelijk een vast systeem neerzetten dat een resultaat kon neerzetten. Aan het 4-4-2 systeem van de laatste weken van Anastasiou tornde hij evenwel niet. Maar hij dropte wel met Makarenko, Kumordzi, Ouali en de helemaal herstelde Stojanovic meteen vier nieuwe namen in de basis. Met Rougeaux op rechts, Kumordzi centraal en Makarenko op links had De Boeck meteen driekwart van de kwetsbare defensie hertimmerd.

En Ouali, door Anastasiou naar de B-kern verwezen, mocht in de plaats van D’Haene de linkerflank voor zich nemen. Ook in het plan van De Boeck: het spel compact houden, alle ruimtes dicht en snel in het duel. Het leverde aanvankelijk maar weinig op. Omdat ook STVV, nog steeds vierde in de stand en wat goed te maken na de 4-4 thuis tegen Eupen, achterin ook alles dichthield en veeleer rekende op uitbraken, via Legaer vooral, zat de match potdicht.

Foto: BELGA

Bijna een owngoal van Goutas, een poging van Legaer, een schotje van Ouali.. het waren nauwelijks kansen. De thuisploeg deed wel zijn stinkende best – de “West-Vlaamse mentaliteit” zat ook in het plan van De Boeck - maar verslikte zich al te zeer in korte combinaties of onnauwkeurige laatste passes. Maar toen viel plots tot eenieders verbazing wel een goal. Goutas, ex-KVK, devieerde een slap schot van Ouali zomaar tot bij de gretige Perbet en die was plots weer Perbet: de Fransman strafte het foutje genadeloos af (1-0). Zowaar de eerste competitiegoal van de sluipschutter – dat moet De Boeck al hoop hebben gegeven. De goal die KVK nodig had, bleek even. Plots kwam er wat meer ruimte, bijna zorgde Ouali al meteen voor 2-0. Maar dat zou een al te grote beloning zijn voor een zoekende eerste helft.

Na de rust moest STVV dus wel richting Kaminski en de Limburgers duwden ook wel de thuisploeg terug. Zonder zware dreiging evenwel en even na het uur kon Kortrijk bij een schaarse uitbraak zowaar de voorsprong verdubbelen. Chevalier vond centraal Azouni en de Franse Algerijn besloot knap diep in de hoek van Pirard (2-0). KVK op rozen leek het maar twee minuten later al liep Rougeaux in de 16meter Legaer aan. De woelige aanvaller ging wel zeer makkelijk neer maar ref Verboomen wees wel naar de penaltystip. En trok ook nog een tweede keer geel voor Rougeaux. Kortrijk meteen weer in problemen leek het, maar daar was alweer Kaminski die nu ook de penalty van Legaer stopte – in de vorige thuismatch had de doelman dat ook al met Karelis geflikt.

Foto: BELGA

Het kantelmoment zo bleek, want zelfs met tien man leek de thuisploeg tegen een stroef voetballend STVV niet meer in problemen te komen. Het werd in het Guldensporenstadion zelfs nog een ouderwets feestje toen De Smet met een snelle vrijschop Chevalier vond (3-0). Het feestgedruis verstomde evenwel toen in de slotfase STVV via een owngoal van Ouali en een klutsgoal van Texeira plots nog twee keer scoorde. Dat werd nog bibberen voor de thuisaanhang. Maar uiteindelijk hield de thuisploeg wel stand en bleef de eerste zege sedert midden augustus overeind. En, dàt zat ook in het plan van De Boeck, KVK zette zijn thuisreputatie weer wat recht. Eerste test dus geslaagd: KVK toonde weer een smoel en wipt alvast weg van de voorlaatste plaats.