Henry Onyekuru blijft van goudwaarde voor RSC Anderlecht. De jonge Nigeriaan scoorde op het veld van Moeskroen zijn zevende treffer van het seizoen en loodste paars-wit daarmee voorbij een stug van zich afbijtend Moeskroen dat via Govea een treffer van Bruno ongedaan had gemaakt. Anderlecht nadert in het klassement tot op zes punten van leider Club Brugge dat morgen nog speelt.