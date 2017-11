Limbombe promoveert van B-kern naar matchwinnaar voor Antwerp op het veld van Eupen

Stallone Limbombe bezorgde Antwerp de drie punten op Eupen. De aanvaller scoorde in de 88ste minuut de enige treffer van een wedstrijd die doelpunten verdiende. Beide ploegen troffen tot twee keer toe het doelhout. Antwerp blijft in de running van playoff I.

Het was minuut 88. Beide partijen hadden zich al neergelegd bij een billijk gelijkspel. Maar dat was buiten Antwerp-invaller Stallone Limbombe gerekend. Bij Eupen waren ze achteraan aan het klungelen en de kwieke aanvaller kon profiteren: 0-1 in het slot. Een droom voor Limbombe, die zo een periode van twee weken in de B-kern op een prachtige manier afsloot. Hij was door zijn coach even op bezinning gestuurd omdat hij het persoonlijke belang te veel liet primeren op het ploegbelang. En Limbombe leek die boodschap begrepen te hebben. Hij viel erg gretig in, kwam zelfs op de eigen helft een bal weg tackelen. En hij werd beloond met de winninggoal. Gouden punten voor Antwerp na een twee op vijftien.

Claude Makélélé begint zo aan zijn periode bij Eupen met een thuisverlies. De voormalige ster van Real Madrid borduurde vooral verder op wat er al stond bij de rode lantaarn. Hij bracht met Schouterden en Loties twee nieuwe namen in de ploeg ten opzichte van de vorige wedstrijd.

Bij Antwerp kwam de Portugees Aurélio Buta voor het eerst aan de aftrap van een competitiewedstrijd. Hij is de enige echte rechtsachter in de kern van Laszlo Bölöni, maar door zijn twijfelachtig optreden in oefenwedstrijd en de bekermatch tegen Lierse zocht Laszlo Bölöni elke week naar een noodoplossing op de rechtsachter. Nu hij na de 2 op 12 teruggreep naar een viermansdefensie achtte hij de tijd rijp om de huurling van Benfica ook in de competitie aan de aftrap te brengen. Ook al omdat hij daardoor Sambou Yatabaré eindelijk op zijn sterkste positie naast Haroun op het middenveld kon uitspelen. De jonge Portugees maakte alvast een betere indruk dan voorheen. Hij voetbalde nu met meer vertrouwen.

De wedstrijd zelf had aanvankelijk maar weinig om het lijf. Eupen eiste het balbezit op en Antwerp had heel wat overtredingen nodig om de voetballende Oostkantonners af te houden. Dat het eerste schot tussen de palen – een makkelijke bal van Hairemans voor Van Crombrugge - pas in minuut achttien te noteren viel, zegt alles over de wedstrijd. Al verraste Nils Schouterden het hele stadion toen hij met een bom vanop 25 meter de paal trof. Maar dé kans van de eerste helft was voor Ocansey. Die werd diep knap diep gestuurd door Blondelle, omspeelde Bolat maar trof ook de paal. Antwerp kon daar voor de pauze weinig tegenoverstellen. Vlak voor rust besloot Jaadi nog ver naast en Bolat moest nog een kopbal van Loties plukken.

Ook na de pauze bleef het een vrij gesloten wedstrijd, maar nu was Antwerp de gevaarlijkste ploeg. Terwijl Eupen voor rust twee keer het doelkader trof, was dit nu het lot van de bezoekers. Eerst ging een schot van Hairemans op de paal, later raakte hij de lat. Net daarvoor hield iedereen bij Eupen ook al de adem in toen een vrijschop van Hairemans voor geharrewar zorgde in de zestien. Eupen stak nog één keer zijn neus aan het venster met een gevaarlijke vrijschop van Fadlalla, maar Bolat keepte goed.