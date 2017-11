Snertmatch in Luik waar noch Standard, noch Oostende aanspraak mochten maken op de zege. De wedstrijd werd bovendien ontsierd door een resem rode kaarten. Capon opende het kaartenfestival na nauwelijks twintig minuten, even later kreeg ook Edmilson rechtstreeks rood. Een kwartier voor affluiten mocht ook Vandendriessche opkrassen. Gescoord werd er niet.