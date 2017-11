Genk springt naar zesde plaats en laat Zulte Waregem verweesd achter met 3 op 21

Racing Genk heeft zijn laatste match van de heenronde met 0-1 gewonnen op het veld van Zulte Waregem. Met dank aan een vroege goal van Pozuelo. Zulte Waregem blijft verweesd achter met 3 op 21 en ligt uit de top-zes. Racing Genk springt voorlopig over Moeskroen, Zulte Waregem, Standard en Waasland-Beveren naar de zesde plaats.

Na 3 op 18 in de voorbije zes matchen zat er flink wat druk op de ketel voor Zulte Waregem, dat dreigde de voeling met de top-zes te verliezen. Racing Genk moest zich dan weer herpakken na een 0-0 tegen Kortrijk en Lokeren. Genk-Coach Albert Stuivenberg koos ervoor om de geblesseerde Samatta te vervangen door Thomas Buffel.

Het was al geleden van 25 oktober (thuis tegen Club Brugge) dat Racing Genk nog eens gescoord had, maar op bezoek bij Essevee hing de bal al na amper zes minuten in het net. Linksachter Uronen legde de bal panklaar voor Pozuelo die van binnen de zestien de 0-1 fijntjes binnenschoot. Knappe goal en Genk verdiend op voorsprong.

De reactie van Zulte Waregem liet niet lang op zich wachten. Alessandro Cordaro dwong doelman Vukovic met een verrassende volley vanop afstand tot een redding. Daarna was het wachten tot het halfuur vooraleer de thuisploeg nog eens echt gevaarlijk kon zijn. Alweer vanop afstand. Dit keer was het Ivan Šaponjic die van ver met een grondscherend schot tegen de paal knalde. Zulte Waregem verdiende de gelijkmaker, maar ging rusten met een 0-1 achterstand.

Ook weinig kansen na de rust. Wel veel ellebogen. Ingvartsen (slechts geel) en Šaponjic (geen kaart) solliciteerden naar een rode kaart, maar Boucaut was in een milde bui. De Genkse organisatie stond zoals steeds erg goed en Zulte Waregem vond geen gaten. Halve kansjes, dat wel. Maar doelman Vukovic werd geen enkele keer tot een echt goede save gedwongen. Al had Ivan Šaponjic beter moeten doen op een uitstekende voorzet van Kaya. De bezoekers loerden vooral op de counter en kregen zo nog de beste mogelijkheden. Een schot van Malinovskiy, een knal van Buffel op de lat. Maar er vielen geen doelpunten meer aan de Gaverbeek. Ook al omdat Šaponjic in de blessuretijd een intikker niet tussen de palen kreeg en De fauw een vrije trap op een mooie plaats hoog over trapte. In de slotminuut kon Siebe Schrijvers de 0-2 niet missen, maar de Limburgse belofte-international trapte moederziel alleen voor doel over en naast.

Zulte Waregem blijft verweesd achter met 3 op 21 en ligt uit de top-zes. Racing Genk springt voorlopig over Moeskroen, Zulte Waregem, Standard en Waasland-Beveren naar de zesde plaats.