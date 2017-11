AA Gent zet opmars verder met ruime zege in Lokeren

AA Gent heeft zijn tweede uitzege van het seizoen beet. De Buffalo’s wonnen hun laatste match van de heenronde met 0-3 op het veld van de buren uit Lokeren. Brecht Dejaegere, Samuel Kalu en Samuel Gigot zorgden voor de Gentse doelpunten. Lokeren speelde bijna de volledige tweede helft met tien man na een tweede gele kaart voor Bibuangu. Door deze overwinning beent AA Gent nu ook Moeskroen en Zulte Waregem bij in de stand

17 september. Zo lang was het geleden dat AA Gent nog eens een competitiematch op verplaatsing had gewonnen. Voor het overige was er telkens puntenverlies in Sint-Truiden, Mechelen, Moeskroen, Brugge, Kortrijk en Charleroi. En ook in Lokeren liep het lange tijd niet van een leien dakje. AA Gent voetbalde inspiratieloos op Daknam en mocht al vroeg in de match blij zijn dat een schot van Steve de Ridder tegen de paal belandde. De wedstrijd leek met een slaapverwekkende 0-0 naar de rust te gaan kabbelen, tot plots de Buffalo’s toch de weg naar doel vonden. Niet toevallig gebeurde dat na een stilstaande fase. Lokeren kreeg op een hoekschop de bal niet weg, Brecht Dejaegere tikte de bal met de rug naar doel binnen. Een gevleide voorsprong voor de bezoekers.

De opdracht werd nog een stuk moeilijker voor Lokeren toen Tracy Mpati amper acht minuten ver in de tweede helft tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Een terechte rode kaart trouwens, na een domme overtreding op Simon. In de rommelige 20 minuten die volgden claimden zowel AA Gent als Lokeren een strafschop. Die kwam er niet. Een tweede doelpunt van de Gentenaars wel. Op de counter verschenen de Buffalo’s plots in overtal voor de kooi van Verhulst. Samuel Kalu schoof beheerst de 0-2 binnen.

Vanderhaeghe ging Milicevic en Foket nog speelminuten in het overbodige slotkwartier, waarin Gigot nog met het hoofd het derde doelpunt van de avond mocht scoren. Lokeren blijft achter met 1 op 9 en kon geen enkele keer scoren in deze drie partijen. AA Gent pakt 13 op 18 onder coach Yves Vanderhaeghe en mag verder naar boven kijken in de stand. De Buffalo’s blijven op koers voor een plaatsje in Play-off 1.

