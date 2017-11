Uitgekookt Charleroi wint van KV Mechelen en zet Club Brugge onder druk

Sporting Charleroi blijft het uitstekend doen in de Jupiler Pro League. De Zebra’s wonnen op de vijftiende speeldag al voor de negende keer dit seizoen. KV Mechelen was het kind van de rekening en moest met 2-0 de duimen leggen. Iraans international Kaveh Rezaei was de grote man bij Charleroi aangezien hij beide doelpunten maakte. In de stand naderen de Henegouwers tot op drie punten van Club Brugge.

KV Mechelen schoot het best uit de startblokken. De bezoekers claimden na twee minuten al een strafschop na handspel van Francis N’Ganga, maar scheidsrechter Erik Lambrechts gebaarde van krommenaas en weigerde ook de videoref te raadplegen. Sporting Charleroi nam gaandeweg het commando over en klom na een kwartier voetballen op voorsprong. Een afgeweken schot van uitblinker Cristian Benavente bracht Colin Coosemans in de problemen. De doelman van Malinwa duwde het leer in de voeten van Kaveh Rezaei, die de 1-0 simpel kon binnenduwen.

Nadat de wedstrijd even was stilgelegd omdat de vuurpijlen van de bezoekers de zichtbaarheid op het veld belemmerden, zorgde Rob Schoofs voor het grootste Mechelse doelgevaar uit de eerste helft. De middenvelder nam een afvallende bal meteen op de slof, maar zag zijn knal op de paal stranden. Charleroi trok met een voorsprong de kleedkamers in.

Opnieuw Rezaei

Na de pauze zocht Mechelen met veel goede wil naar het gaatje in de defensie van de thuisploeg, maar ook invaller Hassane Bandé kon het tij niet keren. Pas na de rode kaart voor Schoofs, op aangeven van de videoref voor een onbesuisde tackle op de enkel van Dodi Lukebakio, slaagde Mechelen erin Nicolas Penneteau aan het werk te zetten. De Charleroi-doelman had een knappe parade in huis op een vrije trap van Tim Matthys en kreeg een kopbal van Bandé al op de borst. De gemiste kansen braken de bezoekers zuur op. Met een knap schot stelde Rezaei vlak voor tijd de drie punten veilig: 2-0.

In de stand nadert Charleroi tot op drie punten van leider Club Brugge. De Carolo’s behouden met 31 punten ook na speeldag 15 de tweede plaats. KV Mechelen raakt maar niet weg uit de kelder van het klassement. Met 11 punten bezet Malinwa de veertiende stek.