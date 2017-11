Anderlecht bewijst tegen erg welwillend Kortrijk dat het de goal nog weet staan

Anderlecht heeft tegen een bijzonder zwak KV Kortrijk bewezen dat het de goal nog weet staan. Al maakten een owngoal na amper veertig seconden en erg pover verdedigen het de kampioen wel erg makkelijk: 4-0 werd het. Bekijk de beelden vanaf 23u.

De eerste minuut van de match was tekenend voor het verdere verloop ervan. De Oekraïense Kortrijk-verdediger Yevhen Makarenko trapte na amper veertig seconden in de partij een fausse queue en bediende zo onvrijwillig Sofiane Hanni, die de bal voor doel kopte. Daar vond hij opnieuw een struikelende Makarenko, die de bal onhandig met zijn rug in het eigen doel werkte. Geklungel van de bovenste plank, maar dat zou Anderlecht worst wezen.

Foto: BELGA

Ook na de vroege 1-0 bleef KV Kortrijk zich als een welwillend slachtoffer presenteren. Na drie minuten al stond het bijna 2-0, maar Henry Onyekuru besloot op Kortrijk-doelman Thomas Kaminski. De West-Vlaamse verdediging hing met haken en ogen bijeen en werd aan alle kanten voorbijgelopen. Pieter Gerkens speelde diep op Massimo Bruno, Hanni legde de 2-0 op het kwartier simpel in het netje. De match die nooit een match was gespeeld.

Harbaoui kan wèl scoren

Daarna liet Anderlecht het tempo zakken, al kwam het via een gekraakt schot van Hanni nog in de buurt van een derde goal. Na rust meer van hetzelfde, met een ontstellend zwak Kortrijk als speelbal van Anderlecht, dat de gemiste kansen van tegen Bayern even wilde goedmaken. Dat lukte aanvankelijk echter niet zo goed: Hanni besloot recht op Kaminski, Hamdi Harbaoui kopte een open kans recht op de paal.

Foto: BELGA

Uiteindelijk slaagden de Brusselaars er wel nog in de score uit te diepen. Eerst met een heerlijk afstandsschot van Adrien Trebel, daarna zowaar met een doelpunt van een spits: Bruno met zijn tweede assist, zijn gemeten voorzet werd door Harbaoui in doel gewerkt. Daar bleef het ondanks nog een resem halve en hele kansen bij.

Door de zege komt Anderlecht op zes punten van leider Club Brugge, dat later vanavond nog speelt tegen Zulte Waregem. KV Kortrijk blijft veertiende, maar al het goede van het debuut van trainer Glen De Boeck in de zege tegen STVV van vorige week verbleekt bij deze wanprestatie.