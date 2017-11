KV Oostende zegt degradatiezone vaarwel na thuiszege tegen Eupen

KVO zet zijn opmars in de Jupiler Pro League gewoon voort. Het ontdeed zich nipt van rode lantaarn Eupen met 1-0 na een matige match. Verloren zoon Fernando Canesin, die wekenlang op de bank verkommerde, was beslissend met een puntgave assist op doelpuntenmaker Özkan. Oostende pakt een knappe 13 op 15, Eupen blijft in degradatienood.

Zwarter kan een beest haast niet zijn. Oostende verloor sinds zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League élke wedstrijd tegen Eupen in de competitie – zowel thuis als uit. De laatste overwinning tegen de Panda’s resulteerde in een kampioenenfeest in tweede klasse in 2013. Gisteren kon KVO die nare reeks en die verschrikkelijke competitiestart definitief achter zich laten – een zege zette rode lantaarn Eupen op 8 punten.

De Kustboys moesten wel een hele reeks afwezigen opvangen. Jali, Capon, Vandendriessche en Berrier (disciplinair): allen waren ze geschorst. Een uitgelezen kans voor Fernando Canesin, die dit seizoen helemaal weggezakt was en op 17 september voor de laatste keer in de basis verscheen. Hij mocht nog eens acteren op zijn favoriete positie als aanvallende middenvelder. Ook Rezaeian kwam erin in vergelijking met de match op Standard. Eupen stond laatste en ging op zoek naar zijn derde overwinning van het seizoen.

Vuur

Er stond een strakke wind aan zee, en die leek tijdens de eerste helft vooral de bezoekers uit Oostkantons naar voor te jagen. Eupen was duidelijk niet van plan om zich in te graven in het Oostendse zand en kreeg een paar prima mogelijkheden. Een schot van Verdier waaide eerst nog over en Dutoit moest de meubelen al na zes minuten redden toen Ocansey alleen voor hem verscheen. Tien minuten later faalde Musona aan de overkant in dezelfde situatie op pass van Canesin. Alleen voor Van Crombrugge duwde hij naast. Oostende had het evenwicht ondertussen hersteld en tegelijkertijd de druk licht opgevoerd, maar toch bleef Eupen tot de rust het gevaarlijkst. Echt concrete mogelijkheden leverde dat niet op, waardoor de supporters het bij de rust nog met een teleurstellende 0-0 moesten doen.

Zelfde spelbeeld na de rust als tijdens de eerste helft: Eupen toonde zich moedig, bij KVO was het aanvankelijk allemaal wat te weinig. Tot verloren zoon Canesin zich nog eens ging moeien. Zijn eerste puntgave assist had Musona voor de rust al verknoeid, op het uur deed Özkan wél iets met een prima doorsteekbal van de Braziliaan. De jonge Belgische Turk verschalkte Van Crombrugge in de verste hoek: 1-0. Het doelpunt deed het vuur heviger branden bij Oostende, dat wel erg goed wegkwam toen opnieuw Ocansey vol op de kruising trapte. KVO nam wat gas terug en kon nog twee keer dreigen via Musona – zonder succes, bij Eupen zat men ondertussen door de beste krachten heen.

Oostende won na een matige wedstrijd met 1-0, waardoor het zijn opmars met een knappe 13 op 15 gewoon voort zet. Eupen blijft laatste en ziet het degradatiespook steeds nadrukkelijker opdoemen.