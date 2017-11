Club Brugge zet achterstand nog om in zege in spectaculaire slotfase

Club Brugge heeft in een spectaculaire slotfase een 1-2 achterstand tegen Zulte Waregem nog omgezet in een 3-2 zege. Tot twee keer toe zag het er benard uit voor de Bruggelingen, eerst na een doelpunt van Anderlecht-huurling Aaron Leya Iseka en daarna na een flater van doelman Guillaume Hubert. Maar in de slotfase wist Club Brugge alsnog een overweldigende druk te ontwikkelen, werd het stadion een heksenketel en pakten Wesley en Anthony Limbombe uit met twee heerlijke goals. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De twee teams maakten er vanaf de eerste minuut een leuke match van. Club Brugge voerde de forcing, maar Zulte Waregem was het meest dreigend. Essevee dreigde vooral over de rechterflank. Een eerste voorzet werd door Nill De Pauw met de hak gedevieerd, maar hij kon Club-doelman Guillaume Hubert niet verrassen. Bij een tweede voorzet kwam Sandy Walsh net wat tekort op een knappe deviatie van De Pauw. Bij de derde poging was het wel raak: Aaron Leya Iseka kon in twee tijden scoren, maar deze keer werd het doelpunt afgevlagd voor twijfelachtig buitenspel.

Niet dat Club Brugge niet aan kansen kwam. Blauw-zwart dreigde vooral via een bedrijvige Abdoulay Diaby, maar de Malinees raakte de bal compleet verkeerd toen Hans Vanaken hem na een snelle counter voor doel zette. Ook Hans Vanaken en Jelle Vossen lieten in een scrimmage voor het Waregemse doel een kans liggen.

Foto: BELGA

Zulte Waregem voetbalde echter vrolijk mee en de voorsprong op het halfuur was niet eens onverdiend. Leya Iseka liep slim, Brian Hamalainen gaf heerlijk nonchalant mee met de buitenkant. De huurling van Anderlecht trapte de bal via de vingertoppen van Hubert en de onderkant van de lat in doel.

Fluitconcert halfweg

Club Brugge reageerde meteen. Diaby pikte een bal van Vanaken mee en knalde ineens op doel. Pal op het lijf van Zulte-doelman Sammy Bossut. Op slag van rust was de snelle spits daar weer, maar in plaats van de vrijstaande Vanaken aan te spelen, plaatste hij de bal centimeters naast de verste paal. Toch ging het aanvalsspel niet zo vlot als ze gewoon zijn in het Jan Breydelstadion, en met een achterstand de rust ingaan was al helemaal ongewoon. Gevolg: een stevig fluitconcert bij de pauze.

Foto: Photo News

De tweede helft was echter amper twee minuten bezig of de stand was alweer gelijk. Zulte Waregem kreeg een hoekschop niet weg en na een staaltje luchtballet kwam de bal op de knikker van Brandon Mechele, die hard raak buffelde. Zulte Waregem vergat te voetballen en Club-trainer Ivan Leko zette alles op alles om de druk op te voeren. Spitsen Vossen en Diaby werden geslachtofferd, Wesley Moraes en Jordy Clasie moesten de bakens proberen verzetten.

Heksenketel in de slotfase

Blauw-zwart slikte echter meteen weer een tegendoelpunt, en alwéér lag een flater van een Brugse doelman aan de basis. Hubert kon een voorzet niet klemmen, de bal viel zomaar voor de voeten van De Pauw die zomaar in het lege doel kon trappen.

Foto: BELGA

Het stimuleerde de Bruggelingen tot een dolle slotfase. Minuut 78: Ruud Vormer gleed een voorzet van Anthony Limbombe tegen de paal. Minuut 79: Wesley krulde een bal van buiten de zestien heerlijk in de verste winkelhaak. De beer was helemaal los. Minuut 80: Bossut kon maar ternauwernood redding brengen op een schot van Limbombe.

De druk was overweldigend, het stadion een heksenketel. Heel even leek Zulte Waregem de kop nog boven water te kunnen houden, maar tevergeefs. Een heerlijke solo vanop links van alweer Limbombe, die op Charleroi en op KV Oostende al op een soortgelijke manier scoorde. Naar binnen, dreigen, verder naar binnen en een heerlijke streep. Recht in de verste winkelhaak.

Foto: Photo News

Club Brugge blijft zo maar winnen en telt weer zes punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi en negen op Anderlecht. Zulte Waregem staat tiende en dreigt voeling met de top zes te verliezen.