Antwerp kan nieuwe tribune niet inhuldigen met zege tegen KV Mechelen

De Antwerpse derby tussen Antwerp en KV Mechelen heeft geen winnaar opgeleverd. De Antwerp-fans kregen een prachtige nieuwe tribune te zien, maar allesbehalve een goeie match. De 0-0 was billijk. En daar kon uiteraard vooral het geplaagde KV Mechelen mee leven.

Na de zege op Eupen voerde Antwerp-coach Bölöni toch twee wijzigingen door, maar niet meer dan logisch. Corryn loste de geschorste Yatabaré af en Limbombe – vorige week supersub en matchwinnaar – verving Jaadi. De 26-jarige vleugelspeler zat vier duels op de tribune, maar is weer helemaal in de gratie van z’n trainer en begon gisteren goed. Na een kwartier had hij zowel Rits als Cobbaut al geel aangesmeerd. Zoals gewoonlijk zocht ook Rodrigues zijn tegenstander op. Na vijf minuten claimde de Portugees al een penalty na contact met El Messaoudi, maar Delferière gaf geen krimp.

Geen opwinding

Bij KV Mechelen waren El Messaoudi, Bandé en Drazic de nieuwe namen. Drazic, de vervanger van Pedersen, wachtte geen makkelijke taak, maar toonde zich meteen. Zijn voorzetschot verraste Bolat bijna, de doelman tikte over. Ook het prima schot van El Messaoudi duwde Bolat in corner, en dat was het dan. Wat volgde was een half uur zonder opwinding, zonder kansen. Vooraf kregen de bijna 13.000 toeschouwers vuurwerk te zien, maar van de match werd niemand warm. De nieuwe tribune was een stuk aantrekkelijker dan het spel. Mislukte passes, slechte controles en veel duels: daar moesten we het mee doen. En een vroege wissel, want Tomecak moest er tien minuten voor rust al af met een blessure. Paulussen was zijn vervanger.

Op slag van rust mikte Antwerp zowaar voor het eerst een bal tussen de palen. Al kon Coosemans eerst nog tot drie tellen vooraleer hij het kopballetje van Batubinsika opraapte. Tijdens de pauze gingen de 22 toeristen naar binnen en kregen we Tourist LeMC in de plaats.

In het openingskwartier van de tweede helft kregen we meer te zien dan in de hele eerste helft. Met dank aan de thuisploeg, die nu toch druk ontwikkelde en vol op zoek ging naar een doelpunt. Er was een heel goeie Coosemans nodig om de 1-0 te voorkomen toen Limbombe Ardaiz bediende in de zestien en die richting doel trapte. De Uruguayaan kreeg niet veel later nog een goeie kans om te scoren. De hoek was schuin, dat zeker, maar hij trapte wel erg ver voorlangs. Nog meer missers, op het uur: zowel Rodrigues als Haroun kon uithalen, maar telkens zat er nog een Mechels been tussen.

Ook Bandé mist

De storm ging dan weer liggen, Malinwa kon weer ademen. Maar gevaarlijk zijn, dat is nog iets anders. Het was wachten totdat Kolovos Drazic afloste en Bandé diep in de spits mocht spelen. De Burkinees kon Batubinsika en Borges toch al iets meer in verlegenheid brengen. Maar zijn vizier stond niet op scherp. Zijn eerste schot ging ver naast, zijn tweede belandde in de armen van Bolat. Met zijn derde – een lobje – had hij eigenlijk moeten scoren want Bolat stond ver uit zijn doel. Als zelfs het goudhaantje niks verzilvert, is de kans op een 0-0 redelijk groot. Zo geschiedde. De laatste kans van de match was voor Kolovos, ook de Griek trof niet raak.