Standard wint topper bij onmondig Genk en doet gouden zaak in strijd om Play-Off 1

Standard heeft in de topper bij Racing Genk een belangrijke zege geboekt in de strijd om Play-Off 1. Een knappe vrije trap van Paul-José Mpoku zette de Rouches al vroeg op rozen, in het slot deed een volley van Uche Agbo de deur dicht. Tussenin had Genk na ingrijpen van de videoref een penalty gekregen, maar Siebe Schrijvers raakte vanop de stip niet voorbij Standard-doelman Guillermo Ochoa. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De derby in het oosten van het land met een plaatsje in de top zes als inzet bracht weinig verrassingen in beide basisploegen. Bij Standard mocht Collins Fai nog eens opdraven door de schorsing van Sébastien Pocognoli, Genk-trainer Albert Stuivenberg gaf de teruggekeerde Nikos Karelis zijn eerste basisplaats. Vooral de Rouches hadden de drie punten broodnodig - de Luikenaars waren na een povere één op zes tegen AA Gent en KV Oostende uit de top zes gevallen.

Rode Duivel Thibaut Courtois was ook aanwezig in de Luminus Arena. Foto: Photo News

Onder goedkeurend oog van ex-doelman Thibaut Courtois was het Racing Genk dat als eerste voorzichtig initiatief nam. Na acht minuten glipten Siebe Schrijvers en Nikos Karelis met hun tweetjes door de Luikse buitenspelval, de lijnrechter stond echter onterecht met de vlag in de lucht. Enkele minuten later moesten eerst Christian Luyindama en daarna Guillermo Ochoa een veelbelovende Limburgse aanval onschadelijk maken.

Knappe vrije trap Mpoku zet bezoekers op rozen

Toch waren het de bezoekers die na dertien minuten op voorsprong kwamen. Paul-José Mpoku pakte uit met een vrije trap uit het boekje vanop twintig meter. De Belgische Congolees krulde de bal knap over het muurtje in de linkerbovenhoek. De vroege 0-1 gaf de bezoekers vertrouwen en terwijl Genk vooral grossierde in steriel balbezit, waren de Rouches heel wat gevaarlijker op de counter. De sterk spelende Mpoku had halfweg de eerste periode altijd de 0-2 moeten maken, maar eerst gooide Clinton Mata zich nog in de baan van het schot en daarna knalde Mpoku een afleggertje van Orlando Sa vanop enkele meters pal op doelman Danny Vukovic.

De heerlijke vrije trap van Mpoku bracht Standard al vroeg op 0-1. Foto: Photo News

Stuivenberg had genoeg van het weinig doortastende aanvalsspel en greep halverwege in. Spits Marcus Ingvartsen kwam de met een tweede gele kaart flirtende verdediger Jakub Brabec aflossen. Het zette de Limburgers aan tot meer dreiging. Standard raakte na rust amper nog weg voor eigen doel en even voor het uur hielp videoref Delacourt een handje. De man achter de schermen fluisterde scheidsrechter Lawrence Visser terecht in dat Paul-José Mpoku even voordien Thomas Buffel had neergelegd op de rand van de zestien en de arbiter wees naar de stip. Siebe Schrijvers plaatste de bal in de rechterbenedenhoek, maar Standard-doelman Guillermo Ochoa pakte uit met een pantersprong en hield de 0-1 op het bord.

Standard terug in de top zes

Ondanks de dominantie had Genk de grootste moeite om tot kansen te komen tegen een goed georganiseerd Standard, waar vooral de bonkige Christian Luyindama een stevige indruk maakte. Alejandro Pozuelo trapte vanop afstand een metertje naast het doel van Ochoa, Ruslan Malinovsky schoot een vrije trap vanop een veelbelovende positie in de muur. Dan toonde Standard zich gretiger voor doel: tien minuten voor tijd nam middenvelder Uche Agbo een afvallende bal loeihard op de slof. Via het hoofd van een Genk-verdediger verdween de bal achter een verbouwereerde Vukovic in doel.

Het beslissende doelpunt: Agbo nam een uit het pak gekopte bal in één tijd op de slof, via een lichte deviatie goed voor de 0-2. Foto: Photo News

Genk probeerde in de slotfase nog wel de bakens te verzetten, maar bleef - zoals de hele match eigenlijk - steken in goede bedoelingen en ongevaarlijk balbezit. Door de zege springt Standard over AA Gent, Racing Genk en Waasland-Beveren weer de top zes binnen en deelt het meteen ook een uppercut uit aan een rechtstreekse concurrent. Racing Genk ziet een einde komen aan een reeks van acht matchen zonder nederlaag en zakt naar de achtste plek, op één puntje van de Luikenaars.