Vrouwendag op STVV helpt niet: zelfs tegen negen spelers van Lokeren kunnen Kanaries niet winnen

Ondanks de steun van een pak vrouwelijke fans en twee rode kaarten bij Lokeren is STVV er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen Lokeren. Met slechts één punt kunnen de Limburgers weliswaar niet uit de top zes vallen. Lokeren blijft kamperen in het midden van het klassement.

1.050 vrouwen daagden op op Ladies Night in Sint-Truiden. Jonas De Roeck hoopte die ladies te verwennen met de eerste STVV-zege in november. Peter Maes hield dan weer een slechte herinnering over aan Stayen. De laatste keer was hij er op bezoek met KRC Genk, hij zou die derby verliezen, toen met STVV nog met ene Yannick Ferrera aan het roer, weliswaar al geleden van augustus 2015.

Beide trainers brachten de verwachte elf aan de aftrap. Bij STVV kreeg Roman Bezus voor het eerst sinds lang een basisstek toegekend. Hij verving De Sart op de nummer tien.

De studieronde duurde een tiental minuten, het eerste gevaar kwam van STVV. Boli dreigde en ook Legear lag op de loer, een schot van de Truiense publiekslieveling ging ver over. Op het kwartier dreigde Bezus, hij kon in laatste instantie afgestopt worden. Even later kon de Oekraïner opnieuw uithalen, dit keer dwarrelde het leer voorlangs. De thuisploeg was duidelijk baas, maar scoren lukte voorlopig niet, ook niet toen Teixeira naar de korte hoek mikte.

Vanaf het halfuur moest Lokeren met tien man verder. Rassoul haalde de counterende Bezus neer en werd terecht uitgesloten voor de tackle langs achter. STVV bleef met de man meer volop in balbezit, maar verder dan een poging van Boli op Verhulst kwamen de Kanaries voor de kampwissel niet meer.

Maes liet De Sutter aan de kant voor Enoh, met de bedoeling meer greep op de match te krijgen. Het was opnieuw STVV dat aandrong. Legear kon een steal van Bezus net niet afronden. De Roeck bracht met Gueye nog een extra spits in, maar al bij al hield Davino Verhulst goed stand. Tot het slotkwartier moest hij enkel nog een schotje van Legear deviëren.

Ook Terki werd elf minuten voor tijd nog uitgesloten met een tweede geel. Lokeren moest een punt zien veilig te stellen met negen man. Gueye en Dussaut probeerden wel, Verhulst gaf geen krimp.