Charleroi blijft tweede na lesje in efficiëntie in Beveren

Charleroi blijft ook na de zestiende speeldag tweede in de Jupiler Pro League na een 0-2 zege tegen Waasland-Beveren. De Carolo’s wisten als eerste ploeg dit seizoen de nul te houden op de Freethiel en scoorden zelf twee keer. De bezoekers deed wat de thuisploeg niet lukte: kansen afmaken. Hendrickx bracht de Zebra’s op voorsprong en Rezaei strafte een pijnlijke flater van Angban genadeloos af. Door de drie punten behoudt Charleroi hun voorsprong van drie punten op Anderlecht, dat morgen nog aan de bak moet. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement kon achterin opnieuw beroep doen op Rudy Camacho. Voorts had Clement nog een verrassing in petto: Dierckx kwam in de ploeg ten koste van Boljevic. Charleroi-trainer Felice Mazzu kon niet rekenen op Baby en Lukebakio, N’Ganga en Nurio kwamen in de ploeg.

Waasland-Beveren eerde voor de aftrap zijn gouden generatie die precies 40 jaar geleden voor het eerst de Beker van België wonnen. Hun aanwezigheid inspireerde de 22 actoren op het veld niet tot een spetterende eerste helft. De nederlaag van vorige week op het veld van leider Club Brugge had echter geen sporen nagelaten bij de Waaslanders. De thuisploeg eiste de bal op – Waasland-Beveren had de eerste helft maar liefst 69 procent balbezit – maar het speelde te traag om de solide organisatie van Charleroi uit verband te spelen. De Zebra’s incasseerden niet voor niks slechts 16 doelpunten dit seizoen. Vijf minuten voor rust schoot de Freethiel plots wakker. Eerst kon Seck zijn voet net niet tegen een afvallende bal zetten. In de herneming kon Morioka het afgeweken schot van Jans onvoldoende beroeren. Dit had altijd de 1-0 moeten zijn. Wat miste Charleroi de flitsen van Baby en Lukebakio.

De rust deed beide elftallen zichtbaar wonderen. Plots sloeg de vlam wél in de pan en kregen we kansen aan beide kanten. Rezaei kwam prima voor verdediger Moren maar zijn poging scheerde rakelings langs het doel van Roef. Waasland-Beveren kwam met de schrik vrij, al reageerde het prompt via een kogel van Jans. In de daaropvolgende actie mikte Fall het leer op de paal. De wedstrijd was eindelijk opengebroken. Niet veel later testte Ampomah even de vuisten van Penneteau, maar doelpunten vielen er niet. Nog niet. De thuisploeg kreeg een hoekschop onvoldoende weggewerkt en Hendrickx kon van dichtbij eenvoudig binnenduwen: 0-1. Het signaal voor Waasland-Beveren om de druk verder op te voeren en om zoek te gaan naar de gelijkmaker. Angban slalomde nagenoeg het hele veld over maar werd in extremis nog afgestopt. Waasland-Beveren probeerde wel, maar vond het gaatje niet. Net wanneer je dacht dat er een gelijkmaker in de lucht hing, verspeelde Angban knullig de bal, Rezaei profiteerde en werkte oog in oog met Roef koelbloedig af, het achtste doelpunt al van de Iraanse prijsschutter. Wedstrijd gespeeld, ook al ging de thuisploeg naarstig op zoek naar de gelijkmaker. In de slotfase werd N’Ganga nog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd, maar doelpunten vielen er niet meer.

Waasland-Beveren kon nu al zeven thuiswedstijden op rij niet winnen van Charleroi en ziet een knappe thuisreeks van drie thuisoverwinningen op rij gestuit worden. Charleroi blijft verstevigt zijn tweede plaats in het klassement en houdt leider Brugge in het vizier.