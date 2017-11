AA Gent staat warempel al in top zes na twee heerlijke goals tegen Moeskroen

AA Gent heeft zijn opmars in het klassement verdergezet met een 3-1 zege tegen Excelsior Moeskroen. De Buffalo’s hadden het niet onder de markt, maar heerlijke goals van Yuya Kubo en Dylan Bronn zorgden ervoor dat de troepen van Yves Vanderhaeghe een gouden zaak doen: door de driepunter staan ze nu al op een Play-Off 1-plaats, al komt de concurrentie later dit weekend nog in actie.

Yves Vanderhaeghe behield voor de match tegen Moeskroen het vertrouwen in de elf die de voorbije weken een aardige reeks neerzetten. Dat leverde bijna een vroege goal op: Samuel Kalu verraste ei zo na bezoekend doelman Butez met een trap vanuit een onmogelijke hoek, de paal voorkwam een vroege goal. Na een fel begin volgde echter het grote niets. Locigno ging onhandig in duel met Moses Simon, ref Wouters wees naar de stip. De Nigeriaan stuurde vanop de elfmeterstip Butez de verkeerde kant uit.

Drie minuten later was alles alweer te herdoen voor de thuisploeg. Kalu met een levensgevaarlijke laterale pass die onderschept werd door Dorin Rotariu. Gent-doelman Kalinic kon de volley van de huurling van Club Brugge niet klemmen en Taiwo Awoniyi was er als de kippen bij om de gelijkmaker in doel te prikken.

Foto: BELGA

Yuya Kubo maakte het foutje van zijn ploegmaat op zijn eentje goed. De ‘Sushi Bomber’ van AA Gent trok zich op gang, slalomde tussen twee tegenstanders door en werkte af met een kattenpootje. Een heerlijk doelpunt, die deed denken aan de fenomenale goal van de Japanner tegen KV Mechelen vorig seizoen. Maar weer was Moeskroen meteen aan de overkant, en weer was Rotariu de man van de dreiging. De nochtans niet zo grote Roemeen verlengde een hoekschop aan de eerste paal, de deklat hield de 2-2 van het scorebord.

Bronn beslist match met heerlijke trap

Ook na rust hadden de Gentenaars aardig wat moeite met Les Hurlus. Op het uur moest Gent-doelman Kalinic tot twee keer toe de meubels redden. Eerst ranselde hij een harde volley van Mohammed uit zijn doelvlak, daarna bracht hij redding op alweer een poging van Rotariu. Pas een kwartier voor tijd vond AA Gent de verlossing. Dylan Bronn zette een één-tweetje op met Kubo, zag ruimte net buiten de zestien en besloot dan maar eens uit te halen. Met zijn mindere linker trapte hij de bal via de onderkant van de lat en de grond heerlijk in doel: 3-1.

Door de zege zet AA Gent zijn goede reeks verder. De Buffalo’s staan zo plots op de zesde plek, maar de concurrentie moet wel nog in actie komen.