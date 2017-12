STVV doet geen goede zaak in strijd om Play-off 1 na gelijkspel op het veld van Moeskroen

Moeskroen en Sint-Truiden hielden zich in een kil Le Canonnier perfect in evenwicht. De vinnig gestarte bezoekers openden de score al snel via Charisis, Rotariu hing de bordjes op het half uur in evenwicht. Het bleef bij een gelijkspel waar geen van beiden veel mee opschiet.

De Limburgse bezoekers wilden hun fraaie vierde plaats in het klassement verstevigen met een zege tegen Moeskroen dat duidelijk in een mindere fase zit. De start was voor de bezoekers en Charisis opende al snel de score. Moeskroen kon moeilijk een vuist maken maar scoorde dan toch via Rotariu die de rebound binnentrapte. Wat volgde waren twee ploegen die elkaar perfect in evenwicht hielden. Met dit punt blijft Sint-Truiden in de top zes maar met de hete adem van Standard, Antwerp en AA Gent in de nek deed het geen goede zaak.

