Gerechtigheid in Luik: Standard mist onterechte strafschop en blijft steken op een gelijkspel tegen Antwerp

Standard en Antwerp hebben 1-1 gelijk gespeeld op de 17e speeldag. Orlando Sa zette de Rouches voor de rust op voorsprong, maar Hairemans bracht Antwerp in de tweede helft vanop de stip langszij. In de slotfase kreeg Standard nog een onterechte strafschop, nadat Sa ging liggen in de zestien. Bolat stak zijn ex-ploeg echter stokken in de wielen en stopte de elfmeter van Sa.

Met Antwerp en Standard stonden de nummers vijf en zes in de rangschikking tegenover elkaar. The Great Old begon aan de partij met een punt voorsprong op de Rouches, die hun opmars wilden verderzetten. Dat moest wel zonder de geschorste Mpoku gebeuren, Luchkevych kreeg net als in de beker het vertrouwen. Bij Antwerp ontbraken een rist geblesseerden, maar Van Damme kreeg tegen zijn ex-club wel een basisplaats van coach Laszlö Bölöni, eveneens ex-Standard.

In een sfeervol Sclessin kregen we een evenwichtig wedstrijdbegin te zien. Haroun, die als hangende spits fungeerde, zorgde na vijf minuten voor het eerste schot op doel. Ochoa pareerde met de voeten. Standard reageerde met een uitstekende kopkans voor Sa, maar de Portugese aanvaller mikte over. Niet veel later ging Agbo zijn kans, maar zijn pegel zoefde naast. Standard moest halverwege de eerste helft verder zonder Edmilson, die na een uitstekende tackle van Yatabaré slecht neerkwam en niet verder kon. Verloren zoon Badibanga kwam de flankspeler vervangen.

Sa met de goal

Antwerp voetbalde goed mee, maar de beste kansen waren wel voor Standard. Sa scoorde nu wel, maar werd terecht afgevlagd voor nipt buitenspel. De Portugees was het daar niet mee eens en vroeg voor een videoref. Hij kreeg echter geen gehoor. Op slag van rust haalde de spits zijn gram. Luchkevych zette uitstekend voor, Sa ontdeed zich van Batubinsika en verschalkte Bolat.

Foto: Photo News

Hairemans met geluk

The Great Old moest vol aan de bak na de pauze, vooral Hairemans probeerde het vanop afstand. Doelman Ochoa moest enkele keren gepast tussenkomen, al zorgde hij zelf ook voor gevaar toen hij de bal loste. De Mexicaanse doelman hield zijn netten echter lang ongeschonden, maar twintig minuten voor tijd ging de bal plots op de stip. Luyindama werkte Owusu tegen de grond en Vertenten aarzelde niet. Hairemans zette zich achter de elfmeter en knalde met wat geluk de 1-1 tegen de touwen. Ochoa zat er bij, maar het leer ging via zijn lichaam alsnog binnen.

Foto: Photo News

Flater Vertenten

Standard ging vol op zoek naar de zege en wordt door een enthousiast publiek vooruit geschreeuwd. De ingevallen Emond was dicht bij het winnende doelpunt, maar zijn kopbal stierf op de kruising. En dan stond heel Antwerp in lichterlaaie. Sa ging zonder contact met Batubinsika neer in de zestien. Een duidelijke schwalbe, maar Vertenten zag er toch een fout in en legde de bal op de stip. Sa kon zich tot matchwinnaar kronen, maar Bolat pareerde de strafschop. In de rebound knalde Agbo via opnieuw Bolat over. Gerechtigheid voor Antwerp, dat zo een punt meepakt uit Luik. Bolat excuseerde zich na affluiten bij de fans van Standard. “Ze leken wat boos omdat ik de strafschop redde”, zei de doelman nadien voor de televisiecamera’s. Maar dat is voetbal; ik speel nu voor Antwerp.” The Great Old blijft vijfde in de stand, Standard is zesde.

Foto: Photo News