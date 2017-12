Charleroi komt goed weg met gelijkspel tegen Oostende, leider Club kan verder uitlopen

Sporting Charleroi is er in de openingsmatch van de 17e speeldag van de Jupiler Pro League niet in geslaagd om de punten thuis te houden tegen KV Oostende. De nummer twee uit de stand geraakte niet verder dan 1-1. En daar mocht Charleroi eigenlijk nog blij om zijn. Want de bezoekers misten in de slotfase van de match nog twee open doelkansen en een strafschop. Leider Club Brugge kan zondag verder uitlopen tot acht punten op Charleroi als het wint in Eupen. Oostende ziet zijn opmars richting top-zes gestuit en komt voorlopig naast Moeskroen en Zulte Waregem op de tiende plaats.

Sporting Charleroi had nog iets recht te zetten tegen KV Oostende. De Henegouwers verloren de heenmatch eind oktober aan zee met 3-0 na een hattrick van gelegenheidsaanvoerder Brecht Capon. Voor Oostende bleek het de match van de definitieve heropstanding, het begin van de inhaalrace richting top-zes. Want nadien won de kustploeg van Lokeren, Zulte Waregem, Eupen en STVV (beker) en pakte het een gelijkspel op Standard.

En ook Charleroi had meteen in de gaten dat Oostende niet naar Wallonië was gekomen voor een puntje. De eerste kansen waren voor de bezoekers: Vandendriessche knalde op Penneteau, een vluchtschot van Bjelica zoefde maar rakelings over. Charleroi had even tijd nodig om in zijn ritme te komen, maar reageerde uiteindelijk wel stevig met een vrije trap van Dessoleil en dreigende volleys van Tainmont en Rezaei. Het Oostendse schip maakte stilaan water. Na een half uur stonden de drie centrale verdedigers van de bezoekers - Lombaerts, Milic en Tomasevic - al met een gele kaart achter hun naam. Vlak voor de rust liet Lombaerts tegenstrever Clément Tainmont even los in de zestien meter. Die bedankte door een voorzet meteen op de slof te nemen en de bal zo fraai in de rechterhoek te werken: Charleroi mocht met een 1-0-voorsprong de rust in.

En de thuisploeg leek ook in de tweede helft alles onder controle te hebben. Tot Oostende dankzij een flits van Knowledge Musona langszij kwam. De Zimbabwaan dribbelde zich vanop rechts de zestien meter in en pegelde de gelijkmaker vervolgens prinsheerlijk met de buitenkant van de voet via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Musona had in de spits samen met Akpala opnieuw de voorkeur gekregen op Gano en bedankte voor het vertrouwen.

Foto: BELGA

Gano kreeg uiteindelijk nog 25 minuten speeltijd van coach Adnan Custovic, die hem in de plaats van Akpala bracht en uiteindelijk ook nog Richairo Zivkovic in de strijd gooide. Al dat extra aanvallende geweld, leverde bijna nog de overwinning op. Eerste mikte Zivkovic nog oog in oog met Nicolas Penneteau op de thuiskeeper, even later versierde de Servische spits een strafschop. Zinho Gano trapte die elfmeter in de 86e minuut echter op Penneteau, die zich zo ontpopte tot “Man van de Match.” Al helemaal toen hij in de ultieme slotfase nog pal stond op een poging van Bjelica.

Foto: Photo News

Charleroi verliest in eigen huis twee kostbare punten en kan leider Club Brugge (zondag in Eupen) verder zien uitlopen tot acht punten. Maar de Henegouwers mogen gezien de slotfase toch niet mopperen met het gelijkspel. Voor KV Oostende is dit een gemiste kans om de opmars richting top-zes helemaal in te zetten. Het is nu al wel zes competitiematchen ongeslagen.

