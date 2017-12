Buffalo’s sluipen top zes binnen, Zulte Waregem zet horror-reeks verder

Een doelpunt van Moses Simon volstond voor AA Gent om de volle buit mee te grissen op het veld van Zulte-Waregem. Dankzij de drie punten sluipt Gent voor het eerst dit seizoen de top zes binnen, de thuisploeg blijft achter met 3 op 27.

Zulte-Waregem zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Het spel van de West-Vlamingen laat zich makkelijk samenvatten: verzorgd voetbal maar offensief net iets te weinig creërend en defensief net iets te makkelijk de goals weggevend. En zo verzeil je in de situatie waarin Zulte - Waregem zich momenteel bevindt. Nog een gelukje dat Franky Dury zijn jongens een behoorlijke seizoensstart zag nemen, zoniet zou Essevee zich nu in acute ademnood bevinden.

Een omgekeerd verhaal bij AA Gent. De Buffalo’s kenden onder Hein Vanhaezebrouck een moeizame start maar sinds de komst van Yves Vanderhaege zijn de Buffalo’s weer uitgegroeid tot een efficiënte machine. Dat was in het Regenboogstadion niet anders. Een snelle counter, getekend Syllah, werd op het halfuur door Moses Simon moeiteloos afgerond. Niet dat Zulte-Waregem zoveel onderlag, maar scoren blijft nog steeds de essentie van voetbal en daarin toonden de Gentenaren zich meer bedreven. Brecht Dejaegere had zelfs de nul-twee aan de voet maar zijn poging werd nog op de doellijn gekeerd.

Op de zege van AA Gent viel dus weinig af te dingen. Defensief gaven de bezoekers weinig weg, offensief volstonden enkele flitsen om het verschil te maken. Dankzij deze zege staan de Buffalo’s voor de eerste keer dit seizoen op een plaats die recht geeft op deelname aan playoff 1.

