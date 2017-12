Videoref bezorgt Club gelijkspel: ontzegt Eupen een strafschop en kent er Brugge één toe

Sensationele ontknoping in Eupen - Club Brugge met een beslissende rol voor de videoref. Jan Boterberg ontzegde Eupen in de eerste helft een strafschop en zorgde er in de slotfase voor dat ref Visser de bal wel op de stip legde, ten voordele van Brugge. Hiermee sleepten de Bruggelingen alsnog een punt uit de brand (2-2).

De videoref en de Jupiler Pro League, het blijft een moeilijk huwelijk. Waarom ref Visser in Eupen voor de pauze niet eens de beelden consulteerde toen Boterberg hem vertelde dat een fout op Leye buiten het strafschopgebied werd gemaakt, weten we niet. Want toen hij in de slotfase er werd op gewezen dat er een fout op Dennis had plaatsgevonden, trok hij wel richting camera. Vreemd en vooral weinig consequent van de ref. En resultaatbepalend. Of Boterberg telkens gelijk had? Over de fout van Nakamba op Leye valt te discussiëren. De Bruggeling stond duidelijk in de grote rechthoek maar zijn been bevond er zich even duidelijk buiten. De ingreep van Loties wat Brugge een strafschop opleverde, was inderdaad een voorbeeld van gevaarlijk spel.

Het sleutelmoment: Lawrence Visser consulteert de beelden en zal Club een strafschop toekennen. Foto: BELGA

Wie zonder enige voorkennis het eerste half uur van de wedstrijd had gezien, zou nooit geloofd hebben dat Club Brugge en niet Eupen het best geklasseerde elftal op het veld was. Ondanks de vrieskou dartelden de Eupense lichtgewichten over de grasmat onder het oog van de ongeïnspireerde Bruggelingen. Die ‘het-zal-wel-loslopen’-mentaliteit had de leider al na dertig seconden (!!) zuur kunnen opbreken. Tirpan kreeg op rechts een boulevard aangeboden, zijn voorzet werd aan de eerste paal door Afif nipt naast gedevieerd. Club negeerde de verwittiging en kreeg al snel de rekening gepresenteerd. Een perfecte voorzet van Ocansey vond aan de tweede paal het hoofd van Leye die de bal weliswaar slecht op het hoofd nam maar via de bots de bal alsnog over het hoofd van een kansloze Butelle zag verdwijnen (1-0).

De thuisploeg, met slechts drie verdedigers, bleef zonder complexen vooruit spelen en dat leidde nog voor de twintigste minuut tot een verdubbeling van de score. En hoe! Een kort genomen hoekschop werd door strateeg Luis Garcia op het hoofd van de vrijgelaten Loties geschilderd die de bal enig mooi naar de verste hoek devieerde. De Brugse verdediging (sic) stond erbij en keek ernaar.

Eerst penalty en dan weer niet

Ivan Leko greep nog voor het half uur en bracht met Clasie versterking voor het middenveld ten nadele van verdediger Decarli. Of dat iets opleverde? Nauwelijks. Een Brugse bal tussen de palen, dat wel. Maar Eupen-goalie Van Crombrugge kende weinig problemen met de kopbal van Vanaken. Voor het overige bleef Eupen gevaarlijk prikken. Leye wandelde het strafschopgebied binnen, struikelde over het been van Nakamba en zag scheids Visser een penalty fluiten. Hamvraag: gebeurde de fout binnen of buiten het strafschopgebied. De videoref zorgde voor het antwoord en adviseerde de hoofdscheidsrechter om de bal niet op de stip te leggen. Visser volgde het advies van zijn tv-ref en kwam op zijn beslissing terug. Geen penalty, wel vrije trap en die werd aan de tweede paal door Valiente bijna in doel verlengd. Om maar te zeggen. Eupen had zijn riante voorsprong aan de rust helemaal niet gestolen.

Nog een sleutelmoment: Visser komt terug op zijn beslissing en ontzegt Eupen een strafschop. Foto: BELGA

Club Brugge probeerde na de pauze meteen de bakens te verzetten maar het offensief van de West-Vlamingen zette nauwelijks zoden aan de dijk. Wesley waagde zijn kans, een plaatsbal van Klasie zeilde niet te ver naast maar het spel van de Bruggelingen stond niet bol van de verrassende elementen. Leko greep opnieuw in en bracht ‘geluksbrenger’ Limbombe voor verdediger De Bock. Eupen van zijn kant had zijn voetballende kwaliteiten in de kleedkamer achtergelaten en beperkte zich tot het verdedigen van de verworven voorsprong.

Met Diaby voor Nakamba koos coach Ivan Leko resoluut voor een driemansvoorhoede. Brugge kampeerde nu wel voor het doel van Van Crombrugge maar scoren deden ze voorlopig niet. Tot Dennis dan uiteindelijk toch de ban brak. Vormer werd op de rechterflank mooi vrijgespeeld en diens voorzet van de kapitein vond Dennis aan de tweede paal. De Nigeriaan kende geen genade met Van Crombrugge. En plots hadden we een echte wedstrijd. Vanaken trapte van net voorbij het penaltypunt te onzuiver, de voorzetten van Limbombe zaaiden permanent paniek. Eupen kon daar één vlijmscherpe counter tegenover voorstellen maar Lazare trapte onbesuisd over.

Het slotkwartier was onmiskenbaar Brugs maar scoren deden de West-Vlamingen niet meer. Tot Loties het been te hoog hief in het strafschopgebied. Penalty en die werd door Ruud Vormer probleemloos omgezet. Verder kwamen de Bruggelingen niet meer. Club Brugge blijft leider, Eupen blijft rode lantaarn en doet achterin een slechte zaak na de zeges van KV Mechelen en KV Kortrijk.

