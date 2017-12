Anderlecht is met verdiende zege op Lokeren klaar voor tweeluik tegen top twee rangschikking

Anderlecht heeft zijn bekerkater tegen Standard kunnen doorspoelen met een competitieoverwinning op Lokeren. Anderlecht werd beloond voor een sterk eerste halfuur met een doelpunt van Gerkens maar had het na de gelijkmaker op strafschop van Skulason even moeilijk. Een vreemd doelpunt van Onyekuru na rust bezorgde paars-wit uiteindelijk toch de verdiende zege. De Brusselaars zijn klaar voor de eerstvolgende confrontaties met Charleroi en Club Brugge.

Hein is een believer. Drie dagen voor de verplaatsing naar Celtic Glasgow hield de Anderlecht-coach vaste waardes Dendoncker en Spajic op de bank met oog op de laatste waterkans op een Europese overwintering dinsdagavond. Teo kreeg in de spits de kans om vertrouwen op te doen, ex-Lokerenspits Harbaoui verhuisde na twee matchen als titularis opnieuw naar de bank. Bij Lokeren voerde Peter Maes vier wijzigingen door. Rassoul verving de geblesseerde Maric centraal in de verdediging. Mpati, Terki en Söder waren de andere nieuwkomers in de basis.

In een aangename eerste helft in een ijzig koud en mistig Daknamstadion was het Anderlecht dat het eerste halfuur de wet dicteerde. Een eerste goede kopkans voor Teodorczyk op voorzet van Appiah werd door Verhulst gered. Net na het kwartier mocht Appiah het opnieuw proberen, al dan niet na een duwfout op Söder, en kopt Gerkens aan de eerste paal wel raak. Een goed combinerend Anderlecht miste via Onyekuru en Hanni de kansen om de match snel te beslissen en betaalde daar halfweg de eerste helft de rekening voor. Op een voorzet vanop rechts deelde Appiah opnieuw een duwtje uit aan De Sutter. Deze keer zag Boucaut er wel een fout in en wees hij naar de stip. Een klus voor Skulason die Sels kansloos liet met een harde knal net onder de winkelhaak. De gelijkmaker deed het spelbeeld helemaal kantelen. Lokeren nam het laatste kwartier van de eerste helft voor zijn rekening en kwam een paar keer dicht bij de 2-1. Gevaarlijke pogingen van Ticinovic, De Ridder en De Sutter gingen tot drie keer toe maar rakelings naast de paal.

Rassoul speelt verstoppertje

De tweede helft bracht minder spektakel maar wel al snel een vreemd doelpunt voor de bezoekers. Onyekuru legde een aflegger van Hanni – die schijnbaar buitenspel stond – simpel in doel terwijl de vlag van de lijnrechter al in de lucht stak. Boucaut had echter gezien dat een doorgelopen Rassoul buiten de lijnen verstoppertje stond te spelen achter het doel en zo de buitenspelpositie van Hanni ophief. Na kort overleg met zijn assistent keurde Boucaut het doelpunt goed, tot grote woede van Maes en de Lokeren-aanhang. Zonder overtuigend te voetballen, en met alweer een dramatische Teodorczyk in de spits, slaagde Anderlecht er nu wel in om de voorsprong vast te houden. Op een goed schot van Söder na kon de thuisploeg Sels niet meer bedreigen en in de absolute slotfase liet Anderlecht na om nog wat extra vertrouwen te tanken voor hun Mission Impossible (?) op Celtic. Trebel, Harbaoui en Onyekuru lieten wenkende kansen liggen op een derde doelpunt. Door de zege kruipt Anderlecht wat dichter in het spoor van Club Brugge, dat morgen aan de bak moet in Eupen.

