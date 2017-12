Swingend Kortrijk laat geen spaander heel van zwak Waasland-Beveren

KV Kortrijk beleefde een makkelijke avond tegen Waasland-Beveren. Al na acht minuten hingen de Oost-Vlamingen in de touwen na goals van Ajagun en verloren zoon Ouali. Die laatste was onder Anastasiou zelfs bij de B-kern verzeild geraakt, maar De Boeck viste hem weer op en gaf hem het vertrouwen. Ouali bedankte met twee goals en leidde Kortrijk naar zijn tweede competitiezege in drie matchen onder De Boeck. Beveren leed zo zijn derde competitienederlaag op rij. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Het was een droomstart voor Kortrijk, dat bij de eerste kans raak trof. Een afvallende bal van Thelin en Ajagun nam het leer zonder twijfelen op de slof. De bal verdween mooi in de linkerbovenhoek, 1-0 na amper zes minuten. De Nigeriaan bedankte op die manier voor zijn eerste basisplaats in de competitie onder De Boeck. Twee minuten later zette Van Der Bruggen Ouali met een crosspass op weg naar 2-0 en de Algerijn verdubbelde zonder verpinken. Doelman Roef zag er niet goed uit bij dat doelpunt. Kortrijk op rozen.

Beveren was van slag en achteraan knoeiden de verdedigers. Elke afvallende bal was voor Kortrijk. Pas na twintig minuten staken de Oost-Vlamingen eens de neus aan het venster via een afstandsschot van Ampomah. Het signaal voor de Waaslanders om ten aanval te trekken waardoor er meer ruimte op het veld kwam. Op het halfuur maakte Perbet de match bijna dood maar Roef zette zijn foutje recht en haalde een gemaakte goal uit zijn doel. Daarna ging Beveren echt dreigen onder impuls van Ampomah. De nieuwbakken Ghanese international dwong eerst Kumordzi tot een redding en even later moest Makarenko een schot van de lijn wegkoppen. KV Kortrijk onder druk en Kaminski probeerde rust te brengen door tijd te rekken.

Foto: BELGA

Countervoetbal

In de tweede helft was het Beveren dat op hetzelfde elan van de tweede helft verder ging en opnieuw de gevaarlijkste ploeg was. Kortrijk loerde op de counter, maar het stond ei zo na 2-1 nadat een bal van Boljevic afweek op Rougeaux en nipt naast het doel van Kaminski ging. De thuisploeg reageerde via Ouali, die drie man in de wind zette en op de paal besloot. Ook in de daaropvolgende carambole werd er niet gescoord. Even later maakte Ouali de match dan toch helemaal dood. Hij werd weggestuurd door Ajagun en de flankspeler drukte beheerst af, waarna hij De Boeck bedankte met een handshake.

Een kwartier voor tijd was het wel weer alle hens aan dek bij de West-Vlamingen. Kaminski tikte een schot van Mmaee over, de corner van Morioka die daarop volgde werd doorgekopt door Morren en de ingevallen Dierckx kopte van dichtbij binnen. 3-1. Meteen daarna schoot Mmaee tegen de paal en Morren kopte in de handen van Kaminski. Je zag het de Kortrijkse supporter denken: het zou toch weer geen waar zijn zeker? De nul houden blijft een probleem.

Maar de West-Vlamingen gaven het niet meer uit handen en Chevalier zette de kers op de taart met een prachtige lobbal over Roef, 4-1. Zijn coach gunde hem een applauswissel. Kortrijk werd sinds de komst van De Boeck een heuse aanvalsmachine en gooide vanavond het etiket “slechtste aanval” van zich af. De Kerels scoorden in drie competitieduels zeven keer, daarvoor hadden ze negen duels nodig om aan dat aantal te komen. Kortrijk komt zo tot op vier punten van Waasland-Beveren en lijkt de degradatiezone even te ontsluipen.