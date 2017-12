Ook tegen tien Kanaries kan Zulte Waregem niet meer winnen

Zulte Waregem blijft zoeken naar zichzelf in de Belgische competitie. Na de Europese overwinning tegen Lazio eerder deze week kwam Essevee op voorsprong tegen Sint-Truiden na een knappe goal van Aaron Leya Iseka. Maar na een rode kaart voor Bezus konden de West-Vlamingen de voorsprong zelfs niet tegen tien Kanaries vasthouden. Na de 1-1 blijft STVV in de top zes bivakkeren, Zulte Waregem blijft ronddolen op de elfde plek. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Zulte Waregem deed deze week vertrouwen op door in de Europa League te winnen tegen groepswinnaar Lazio Roma. Een mooie afsluiter van de Europese campagne, maar de troepen van Francky Dury zouden maar wat graag dezelfde klus eens klaren in de competitie. De bekerwinnaar van vorig jaar was na vier verliesbeurten op rij weggezakt naar de elfde plek in het klassement en konden op het veld van STVV maar beter punten pakken om niet in de kelder van het klassement verzeild te geraken. Geen sinecure uiteraard, want de Kanaries staan zesde, maar konden de afgelopen vijf matchen ook geen zege pakken.

Het werd dus een match waarin beide ploegen op zoek gingen naar de verlossende zege. De bezoekers toonden in de beginfase de meeste drang naar een doelpunt, maar het eerste gevaar kwam wel van de gele brigade. Na een gevaarlijke actie besloot Jonathan Legear op doel, maar hij stak iets te weinig krul in zijn schot waardoor de bal voorbij de verste paal zeilde.

Videoref

De reactie van Zulte Waregem bleef niet uit. Twee minuten later vond de voorzet Hamalainen het hoofd van Leya Iseka, maar het broertje van Michy Batshuayi knikte niet goed. Lang zou hij echter niet treuren om de gemiste kans. Bij de volgende aanval leek hij nochtans de bal te ver van zijn voet te laten glippen, maar met een pijlsnelle spurt was Leya Iseka sneller op de bal dan de uitgekomen STVV-doelman Pirard. Met een heerlijke stiftbal legde de huurling van Anderlecht het openingsdoelpunt in de netten.

Foto: BELGA

De Limburgers toonden zich onmondig en kwamen daarbovenop ook nog met tien te staan. De videoref was dit weekend naar Stayen afgezakt en hij liet zich opmerken door bij een op het eerste gezicht duwfout op Bezus ref Lardot te sommeren om toch naar het beeldscherm te gaan kijken. Daarop was te zien hoe Bezus na de duw op hem zijn been plantte op de enkel van Baudry. Na het bekijken van de beelden had Lardot het ook gezien en gaf hij de STVV-speler rood. De thuisploeg moest nog een uur met een man minder de nederlaag zien te vermijden.

Foto: Photo News

Foto: JEFFREY GAENS

Blessure voor Coopman

Met een man meer kreeg Essevee de uitgelezen kans om nog eens de drie punten te pakken, maar vlak voor rust zag het wel smaakmaker Sander Coopman uitvallen met een zware voetblessure. Zes minuten na het begin van de tweede helft waren de bezoekers zelfs hun voorsprong kwijt nadat Teixeira een vrije trap van Legear wel erg makkelijk mocht binnenkoppen.

Foto: Photo News

De gelijkmaker gaf de Kanaries weer goede moed en hielden ze weer even gelijke voet met Zulte Waregem. Maar dat was slechts voor korte duur. Een poging van Hamalainen dat door Pirard met de voeten werd gekeerd was het begin van West-Vlaamse monopolie van de bal. Sint-Truiden moest achteruit, maar de bezoekers toonden te weinig slagkracht voorin om de verdedigingslinie te kunnen ontgrendelen.

Foto: BELGA

Geen winning goal

En heel ander verhaal in de verdediging van Zulte Waregem. STVV tikte de hele bezoekende verdediging op een hoopje. Botaka zette Vetokele oog in oog met Bossut, maar de spits liet de enorme kans op de 2-1 liggen. In de extra tijd kreeg aan de overzijde ook Baudry nog een huizenhoge kans op de winning goal voor Zulte Waregem, maar de verdediger trapte na een corner net over.

Foto: BELGA

Zo speelde Zulte Waregem een vol uur met een man meer, maar dat volstond niet om de voorsprong vast te houden. De vijfde match zonder zege voor de fusieploeg, de zesde zegeloze speeldag voor Sint-Truiden. Maar in Limburg zullen ze wel tevreden zijn met het punt waardoor ze nog net in de top zes kunnen blijven. Zulte Waregem blijft ronddolen op de elfde plek.