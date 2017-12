KV Mechelen doet uitstekende zaak na krappe maar verdiende zege bij zwak KV Oostende

KV Mechelen heeft de reeks van zeven ongeslagen wedstrijden bij KV Oostende verbroken. Na een ondermaatse partij ging Malinois aan zee met een levensbelangrijke driepunter lopen na een frommelgoal van Mats Rits. Oostende mag definitief een kruis maken over PO1, Mechelen loopt verder weg van rode lantaarn Eupen.

Voor zowel Oostende als KV Mechelen kon de wedstrijd van gisterenavond definitief richting geven aan het seizoen. Als KVO nog PO1 ambieert, won het maar beter van Malinois. KVM kon - met het bezoekje van Eupen aan Genk in het achterhoofd - dan weer een gouden zaak doen in de strijd om het behoud. Oostende zat door de afwezigheid van Tomasevic (schorsing) en Rozehnal (privéredenen) in personeelsnood achterin. Lombaerts werd last minute nog opgelapt en kon uiteindelijk spelen, belofte Bushiri (18) mocht achterin debuteren. Mechelen deed het met dezelfde ploeg die vorige week Genk versloeg.

Wie gisteren als opwarmer voor de wedstrijd de lokale kerstmarkt in Oostende had gezocht, was daar aanvankelijk beter gebleven. Hoewel KVO al 7 wedstrijden ongeslagen is en Mechelen met 4 op 6 aan een remonte bezig was, presenteerden beide ploegen zich erg slap. Langs beide kanten moesten de doelmannen voor de rust één keer gepast tussenkomen. Coosemans redde een poging van de afgezonderde Vandendriessche na een prachtige actie van Musona, Dutoit zweefde een schot van Bandé uit doel toen die met een zaalvoetbalbeweging drie Oostendenaars het bos in stuurde. Op slag van rust viel er dan plots een doelpunt uit de lucht. Rits kon van dichtbij met een gelukje scoren op assist van Matthys, die net na de pauze al huilend moest vervangen worden met wat leek een erg zware knieblessure. Debutant Bushiri zag er bij dat openingsdoelpunt niet goed uit.

Ook bij die achterstond vond KVO zijn tweede adem niet. De Kustboys kregen de bal, maar deden daar amper iets mee. Opbouwend verliep alles te slordig, en ook Zivkovic -nochtans de revelatie de laatste weken- kwam nooit in het stuk voor. Mechelen kroop achteruit en focuste zich vooral op die levensbelangrijke driepunter veilig stellen. Custovic gooide tijdens de laatste 20 minuten alles in de strijd en bracht Akpala en Gano in de plaats van Vandendriessche en Bushiri. Mechelen kreeg nog enkele prima countermogelijkheden, maar telkens werden die knullig die nek omgewrongen. Vierde ref Delférière telde zes minuten bij, en twee keer kon Coosemans de gelijkmaar voorkomen op pogingen van Musona en Rezaeian. Een ondermaatse wedstrijd eindigde zo op 0-1, al zorgde de zware blessure van Matthys wel voor een domper op de Mechelse feestvreugde. Achter de Kazerne wordt het de komende dagen afwachten hoelang hun ancien out zal zijn.