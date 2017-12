Zonder Sa Pinto op de bank krijgt zielloos Standard voetballes van Waasland-Beveren

Standard heeft zijn eerste match zonder zijn geschorste coach Sa Pinto niet overleefd. De Rouches gingen met 3-1 op hun bek op bezoek bij een bijzonder sterk Waasland-Beveren. Standard en Beveren delen nu de zevende plaats in het klassement. Bekijk de samenvatting vanaf 23u.

Geen Sa Pinto op de bank bij Standard. De Portugese coach kreeg vrijdagavond om 17u57 te horen dat zijn schorsing van twee weken bevestigd werd door De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische Voetbalbond en moest bijgevolg de match vanop de eretribune van de Freethiel volgen (lees meer). Maar ook zonder zijn vurige trainer langs de lijn begonnen de Luikenaars met het mes tussen de tanden aan de wedstrijd. Cavanda pakte al snel geel, Orlando Sa beukte Moren van het veld.

De vuilste fout kwam echter van de thuisploeg. Victorien Angban had altijd rood moeten krijgen na een aanslag op het been van zijn ex-ploegmakker Agbo. Scheidsrechter Jan Boterberg toonde zich echter te mild met geel.

De aanslag van Angban Foto: ISOSPORT

Agbo kwam gelukkig met de schrik vrij en mocht op het kwartier met zijn makkers juichen toen Standard uit zijn eerste echte aanval de score opende. Mpoku bediende vanop links Carlinhos. Die behield het overzicht en legde prima terug tot bij Marin, die de bal via de modder onder een grabbelende Roef schoof: 0-1. Waasland-Beveren herstelde meteen het evenwicht, maar grote kansen leverde dat niet op. Niet toevallig viel de gelijkmaker twintig later via een (onterechte) hoekschop. En niet toevallig vertrok die van de gouden rechter van Morioka. De Japanner schilderde de bal op het hoofd van Ibrahima Seck die aan de eerste paal de gelijkmaker binnen buffelde.

Was de eerste helft nog gelijkopgaand, dan serveerde de thuisploeg na de pauze een voortreffelijk potje eenrichtingsverkeer. Het begon allemaal met een heerlijk doelpunt in de 48e minuut. Tuur Dierckx zette met een enig mooi tikje buitenkant voet Isaac Thelin alleen voor doel. De Zweedse topschutter stuitte eerst nog op Ochoa, maar frommelde de bal in de herneming wel binnen: 2-1.

Foto: BELGA

Zonder aanjager Sa Pinto langs de lijn viel Standard als los zand uit elkaar. De Portugese coach moest vanuit de tribune lijdzaam toezien hij zijn team door een geel-blauwe wervelwind werd overrompeld. Thelin had makkelijk een hattrick kunnen scoren, maar geraakte niet meer voorbij Ochoa. Ook Seck liet een wenkende kopkans onbenut. Standard stelde daar één scherpe counter met Orlando Sa tegenover, maar die werd onterecht afgevlagd voor buitenspel.

Een dik kwartier voor het einde viel de logische 3-1 dan toch. Nana Opoku Ampomah snoepte de bal af van een sukkelende Luchkevych en bracht vervolgens de genadestoot toe. Het was tekenend voor Standard dat een onzichtbare Mpoku even later naar de kant werd gehaald. Waasland-Beveren komt dankzij deze overwinning naast Standard op de zevende plaats. De Rouches zullen zich moeten bezinnen over hoe ze ook zonder Sa Pinto in de dug-out opnieuw vuur in hun spel moeten krijgen. Het zal nodig zijn met het bekerduel in en tegen Oostende (12/12) en de thuismatch tegen AA Gent (16/12) op het programma.

Bekijk hier het volledige programma en het klassement.