Eén imponerend sterke helft volstaat voor Club Brugge om Lokeren uit te tellen op barslecht veld

Het bestuur van Club Brugge had liever gehad dat de wedstrijd tegen Lokeren werd afgelast maar de spelers trokken zich weinig aan van de problemen met het barslechte veld. Blauw-zwart maakte in een imponerende eerste helft korte metten met een zwak Lokeren, het opgedaagde publiek werd beloond met drie vroege treffers. De thuisploeg kon daar na de rust echter geen vervolg aan breien maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Lokeren niet: 3-1.

Door de sneeuw was het even onzeker of de wedstrijd in Brugge wel kon doorgaan maar dankzij het harde werk van de stewards kreeg Club Brugge alsnog het terrein in het Jan Breydel net op tijd sneeuwvrij. Dat had echter zijn sporen nagelaten op het veld maar scheidsrechter Luc Wouters keurde de gehavende grasmat goed waardoor er kon gevoetbald worden, nochtans tot grote tegenzin van Club-manager Vincent Mannaert...

LEES MEER: Club Brugge is niet blij dat wedstrijd doorgaat: “Afgelasting zou enige juiste keuze geweest zijn!”

Trainer Ivan Leko zette Denswil opnieuw in de basis ten koste van Decarli en voorin kreeg Diaby de voorkeur op Dennis, Vossen ontbrak met een blessure. Op het middenveld mocht Clasie een eerste keer starten in de plaats van Nakamba, die werd gespaard voor de topper tegen Anderlecht. Bij Lokeren deed trainer Peter Maes één wijziging in vergelijking met de 1-2 nederlaag tegen Anderlecht: hij zette Terki aan de aftrap in de plek van Kehli.

Blitzstart met twee goals na 10 minuten

Veel zitjes waren nog leeg toen de 1-0 al op het bord stond want bij het eerste schot was het meteen raak: Vanaken kreeg te veel ruimte en krulde het leer van net buiten de zestien enig mooi in de hoek: 1-0.

Foto: Photo News

Na elf minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Op een hoekschop verschalkte Poulain doelman Verhulst een tweede keer.

Foto: BELGA

Lokeren kon geen vuist maken en mocht na 24 minuten de boeken al helemaal toe doen toen Diaby er na een sterke actie van Clasie er 3-0 van maakte.

Foto: BELGA

Club Brugge liet Lokeren wat meer aan de bal met de rust in zicht, maar de beste kans was nog voor een imponerend sterk spelende Wesley maar Verhulst had een goede save in huis en kon een regelrechte vernedering aan de rust vermijden.

Ander spelbeeld na rust

Na ongetwijfeld een donderpreek van Peter Maes tijdens de rust kwam er een ander en meer strijdlustig Lokeren uit de kleedkamer. Club Brugge liet ook meer begaan, waardoor De Ridder in de 59e minuut plots de aansluitingstreffer kon scoren: de middenvelder troefde makkelijk Cools af in de lucht en Butelle had geen verhaal tegen de kopbal: 3-1.

Het contrast met de eerste helft was groot: Club leek zich in slaap te laten wiegen en Leko greep meteen in: Refaelov en Vanlerberghe kwamen op het uur in de plaats van Diaby en Limbombe. Veel zoden bracht dat echter niet aan de dijk. De bezoekers konden zelf echter amper gevaar creëren.

Dennis mocht Wesley nog komen vervangen maar Club liet de bal aan de bezoekers en bleef vooral loeren op de tegenaanval. Vanlerberghe was nog het gevaarlijkst maar zijn knal werd overgetikt door Verhulst.

Even leek het nog spannend te worden toen De Ridder vijf minuten voor tijd een tweede keer raak trof maar hij werd terecht teruggefloten wegens buitenspel. In de extra tijd claimde een doorgebroken Dennis nog een strafschop toen hij werd neergehaald maar daar ging Luc Wouters niet op in, uit de herhaling bleek echter dat het wel degelijk een stevige por in de rug was van Rassoul.

Club Brugge staat zo nog wat steviger op kop van het klassement voor de topper tegen Anderlecht van volgende week zondag. De Brusselaars volgen nu op tien punten maar komen later vandaag nog in actie tegen Charleroi dat één puntje meer heeft dan paars-wit.