Zes gele kaarten en een defensief Moeskroen houden Antwerp niet van verdiende overwinning

Antwerp heeft voor de derde keer dit seizoen de drie punten kunne thuishouden. De Great Old was op de achttiende speeldag met 1-0 te sterk voor Moeskroen, dat vooral kwam verdedigen op de Bosuil. Faris Haroun scoorde twintig minuten voor tijd het enige doelpunten na een wedstrijd met zes gele kaarten. Al kwam Antwerp wel tot twee keer toe goed weg toen de bezoekers het doelhout raakten.

Met slechts twee punten en een schamel doelpunt in de laatste drie thuismatchen, snakte de Bosuil naar een zege, de eerste sinds oktober. Zeker tegen Moeskroen, ploeg in vrije val die sinds september niet meer won en amper 4 op 27 bij elkaar sprokkelde. Een ploeg met de nodige problemen. Eerste doelman Bailly is nog niet terug, de transfervrije Olivier Werner tekende nog niet. Waardoor Jean Butez, weer in doel verscheen, 22 jaar en nog iets te groen achter de oren.

Hoe hij een heerlijke vrije trap van Hairemans vlak voor de koffie uit de winkelhaak ranselde, was knap. Maar talrijker waren de momenten dat het Moeskroen-coach Rednic dun langs de benen liep omdat zijn doelman weer eens iets gek deed. Zoals toen hij Van Damme ten val bracht in de zestien. Scheidsrechter Put zag er geen strafschop in. Of toen Mézague en zijn doelman elkaar in verlegenheid brachten. De bij vlagen sterk spelende Ardaiz, die Yatabaré naar de bank verbande, profiteerde er evenmin van. Sterker nog, Antwerp had overwicht en de mogelijkheden – Ardaiz schampte de voorzet die de 1-0 had moeten zijn – maar Moeskroen de beste kansen. Bolat tilde al vroeg een prima knal van Rotariu over. Toen een schot van de beresterke Awoniyi afweek, lag de Turkse goalie in de verkeerde hoek maar kreeg hij hulp van de paal.

Op de lat

Hetzelfde spelbeeld na de rust. Antwerp bleef drukken maar de dreiging bleef beperkt tot scrimmages voor doel en een vrije trap. Op een schaarse tegenprik wurmde Awoniyi zich door de thuisdefensie maar niet voorbij Bolat. Bölöni greep in en stuurde Rodrigues en Yatabaré het veld in. Niet veel later hing de 1-0 eindelijk tegen de touwen, op aangeven van invaller Rodrigues. De kopbal van Van Damme werd nog gekeerd maar aanvoerder Haroun duwde de herkansing binnen. De Bosuil ontplofte maar werd even later toch stil toen Govea, alweer smaakmaker bij Les Hurlus, een vrije trap Bolat aan de grond genageld liet. Dit keer werd de goalie bijgestaan door het doelhout.

Antwerp slaat zo een kloof van vier punten met Waasland-Beveren en Standard, de eerste ploegen die nog in die top-zes willen raken. De hoop op Play-off 1, die is er nog.