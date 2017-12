Gent bibbert, maar blijft winnen: ook KV Kortrijk gaat voor de bijl

AA Gent heeft tegen KV Kortrijk opnieuw gewonnen, maar het had anders kunnen lopen. Met de drie punten zitten de Buffalo’s wel weer wat steviger in Play-off 1.

KV Kortrijk kwam al snel op voorsprong via Teddy Chevalier, die een scherpe voorzet aan de tweede paal kon binnentikken. Maar met goed voetbal kon Gent het nog voor de rust rechtzetten via Jaremtsjoek en Kubo.

In de tweede helft verloor de thuisploeg echter de controle. Het was werken om de voorsprong vast te houden. Een minuut voor tijd leek het even mis te gaan, maar Kalinic kon een afgeweken bal van Chevalier nog overtikken.

Gent pakt 18 op 18, 22 op 27 onder Yves Vanderhaeghe, en mag zich nu opmaken voor een pittige reeks: Standard (uit), Anderlecht (uit) en Charleroi zijn de volgende tegenstanders.