Genk blijft steken op zielloos gelijkspel tegen Eupen, doelmannen spelen hoofdrol

De grond wordt steeds warmer onder de voeten van Albert Stuivenberg. Een offensief onmondig Genk geraakte tegen hekkensluiter Eupen niet verder dan een gelijkspel en glijdt weer wat verder weg van de top zes. Hoe groot is het geduld van het bestuur?

Winnen tegen Eupen en woensdag in de bekermatch tegen Waasland Beveren, dat was het duidelijke marsbevel waarmee Albert Stuivenberg aan het eerste deel van dat tweeluik begon. Om zijn hachje te redden, deed hij een beroep op nagenoeg dezelfde ploeg als de week voordien in Mechelen. Ondanks de wanprestatie voerde hij slechts één wijziging door: Maehle kreeg op de rechtsachter de voorkeur op Mata.

Ook Claude Makélélé veranderde zijn team na het gelijkspel tegen Club Brugge op één positie. De fit geraakte Fadlalla verdrong Schouterden naar de bank. Uit de veldbezetting van de bezoekers bleek meteen wat zij van plan waren: met een vijfmansdefensie, een laag middenveld en Leye als enige spits in eerste instantie een tegengoal vermijden. Ook de thuisploeg ging met slechts één aanvaller van start, maar achter Karelis liepen wel vijf spelers met hoofdzakelijk offensieve kwaliteiten.

Hugo Broos

Dat leidde niet direct tot een dominantie van Thomas Buffel en zijn ploegmaats. De door Hugo Broos gegeven aftrap was geruime tijd het opmerkelijkste feit van de eerste helft. Pas in de twintigste minuut was er een fase die met enige goede wil opwindend kon genoemd worden: een vrije trap van Leye ging nipt naast het Genkse doel. De gasten leken te beseffen dat ze niet tegen Real Madrid - één van de ex-clubs van hun coach - speelden en gingen geleidelijk hoger voetballen. Dat bood mogelijkheden voor Genk, maar de Limburgers deden niets met de vrijgekomen ruimte.

Als je naar Play-off 1 wil en er in bijna 45 minuten niet in slaagt één bal tussen de palen te krijgen tegen de hekkensluiter, dan mag je vraagtekens plaatsen achter de haalbaarheid van die doelstelling. Gelukkig voor Genk kreeg de jonge Zhegrova vlak voor de pauze een schitterende ingeving. Hij haalde de bal diep op, ging voorbij zijn tegenstander en krulde de bal met zijn linker mooi voorbij Van Crombrugge. De vreugde was van korte duur. Twee minuten later leed Malinovskyi dom balverlies aan Garcia, die Vukovic met een fraaie lob versloeg. De thuissupporters reageerden met afkeurend gefluit op zoveel geklungel.

Wederoptreden Trossard

Genk begon met een grotere doortastendheid aan de tweede periode en kreeg meer greep op de wedstrijd, maar dat resulteerde niet in verhoogd doelgevaar. Albert Stuivenberg begreep dat er iets moest gebeuren en haalde Buffel naar de kant voor Trossard, die na een afwezigheid van bijna vier maanden zijn wederoptreden deed. Even later gooide hij met Ingvartsen een extra spits in de strijd.

Naarmate de tijd verstreek, werd de onrust in de Limburgse aanvalsmanoeuvres steeds groter. Van Crombrugge hield zijn ploeg recht met een fantastische reflex op een poging van Schrijvers, maar Eupen was voetballend zeker niet de mindere en pakte verdiende een punt mee uit de Luminus Arena, waar de crisisstemming nu echt wel voelbaar is.