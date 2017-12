KV Oostende lijdt pijnlijke nederlaag bij Moeskroen na defensief geblunder

Moeskroen heeft een einde gemaakt aan een lange reeks zonder zege. De Henegouwers wonnen met 1-0 van KV Oostende na een blunder achterin bij de kustploeg. Rezaeian speelde een bal te kort terug naar doelman Dutoit, Amallah zat er tussen en legde de 1-0 eindstand vast. De eerste zege sinds 23 september was een feit voor Moeskroen, Oostende leed zijn derde nederlaag op een week tijd.

Moeskroen en KV Oostende begonnen aan de wedstrijd met een duidelijk doel: de drie punten zou de Play-off 1 droom levend kunnen houden én tegelijk ook een einde betekenen aan het sluimerende degradatiespook. De voorsprong op rode lantaarn Eupen bedroeg dan wel acht punten op Moeskroen en zeven op KVO, met de drukke eindejaarsperiode in het vooruitzicht mocht dat toch altijd wat meer zijn.

In de eerste helft op Le Canonnier was er echter geen voetbal te zien. Neen, de wedstrijd was niet afgelast. Maar wat Moeskroen en Oostende in de eerste helft op de mat legden, kon toch niemand tevreden zijn. De beste kansjes waren er wel voor Moeskroen, Dutoit was alert en hield de 0-0 halfweg op het bord.

Blunder KVO

De tweede helft kon alleen maar beter worden. Met hernieuwde moed namen de toeschouwers opnieuw plaats in de tribunes, ze zagen de thuisploeg beter uit de kleedkamer komen. Oostende-goalie Dutoit speelde echter een goede match, en hield kansen voor Bolingi en Amallah uit zijn netten. De nul houden, lukte niet, want twintig minuten voor tijd ging de Iranees Rezaeian gruwelijk in de fout. Met een te korte terugspeelbal op Dutoit stuurde hij een sluwe Amallah richting de 1-0. Pijnlijke misser, maar wel de verdiende voorsprong voor Moeskroen.

Oostende kon daar weinig tegenover stellen. Een hobbelend schotje van Canesin was een van de weinige wapenfeiten in het slotkwartier voor de Kustboys, die geen vuist konden maken. 1-0, nul punten voor KVO en het einde van een pijnlijke week met 3 nederlagen in de competitie en de Croky Cup opgeteld. Moeskroen doet een goede zaak in het klassement en zet Racing Genk, Standard en Waasland-Beveren onder druk in de subtop, Oostende blijft achter met 19 punten uit 19 matchen op een twaalfde plaats.