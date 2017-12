Scheidsrechter keurt Gentse winninggoal in Standard af

AA Gent pakte een punt mee uit Luik (0-0), maar kon daar niet gelukkig mee zijn. Een kopbaldoelpunt van Mitrovic in de slotfase werd afgekeurd wegens een duw, maar ook na vier herhalingen was het ons niet duidelijk waar scheidsrechter Laforge of de videoref een laakbare actie van een Buffalo had gezien.

Het was een zuur punt voor AA Gent. De Buffalo’s scoorden in de slotfase vanuit een corner. Mitrovic kopte die binnen, maar ref Laforge keurde de goal af. Voor een blok van Sylla? Neen toch. Voor het kleine duwtje van Gigot? Kom zeg. Neen, ook na vier herhalingen bleef het ons een raadsel waarom Laforge -in aanwezigheid van de videoref- de Gentse winninggoal afkeurde. Bij de Buffalo’s leeft al langer onvrede over de arbitrale beslissingen, het débacle van Charleroi is nauwelijks verteerd. Dit zal flink wat stof doen opwaaien.

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe greep na de weinig succesvolle rotatie in de beker terug naar zijn vertrouwde ploeg, al ontbrak Dejaegere wegens schorsing. Birger Verstraete was zijn vervanger. Standard hield op zijn doelman na vast aan de ploeg die in de beker Oostende uitschakelde.

De Buffalo’s begonnen veel scherper aan hun partij dan in de beker. De eerste kansjes waren voor hen en ze lieten de bal vlot rond gaan. AA Gent zou gedurende de eerste helft het betere van het spel en de combinaties hebben, maar Standard had de beste kansen. De grootste mogelijkheid was een kopbal van Sa na een voorzet van Ndongala. Kalinic had een uitstekende redding nodig, al kwam de bal ook pal op hem af. Gent had voorin meer beweging en verrassing nodig om tot kansen te komen die Ochoa echt op de proef konden stellen.

De tweede helft begon rommelig. Standard legde tien minuten ver wel eindelijk een prima combinatie op de mat via Mpoku en Emond. Die laatste kwam gevaarlijk de zestien binnen, maar kon Sa niet bereiken. Kort daarna kreeg AA Gent zijn beste kans van de partij. Kalu verstuuurde een gevaarlijke voorzet voor doel, maar Sylla en Kubo kwamen net te laat om hem binnen te werken.

Nu ook AA Gent het niveau liet zakken, verwaterde de wedstrijd. Vijf minuten voor tijd was het wel even schrikken toen Laifis plots een vrije schietkans kreeg, maar Kalinic redde met de voeten. In de slotfase deden de Buffalo’s de netten nog trillen, maar Laforge liet het feestje niet doorgaan. Een beslissing die ongetwijfeld veel discussie zal opleveren. Heeft u een enorme breedbeeld-tv? Dan ziet u misschien wat Laforge wel, maar wij niet zagen.

