Eupen pakt eerste clean sheet en nieuw puntje in winterse partij tegen STVV

Het duel tussen Eupen en STVV heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd begon middenin een kleine sneeuwstorm, waardoor het veld er allesbehalve uitstekend bij lag. Zelfs een schot tussen de palen kon er nauwelijks van af bij beide teams: 0-0 was de logische eindstand. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

De Roeck timmerde aan zijn defensie tegen rode lantaarn Eupen. De Kanaries startten met Steven De Petter als leider van de vijfmansverdediging. Opponent Makélélé kon dan weer geen beroep doen op de geschorsten Afif en Tirpan. Het duo Schouterden-Diagne kreeg zo een nieuwe kans van de gewezen Franse wereldster om zich te bewijzen. Op een besneeuwde ondergrond stak de thuisploeg stak een eerste keer de neus aan het venster, maar de scherpte ontbrak bij Leye en Ocansey.

Naarmate de sneeuw meer grip kreeg op het speelveld, verwaterde - of zeg maar bevroor - het spelbeeld. Spelers gleden weg op het ijzige gras en foute passes waren het eindresultaat. Halverwege de eerste helft annuleerde assistent-scheidsrechter Mathias Hillaert het feestje van Boli. De Kanarie scoorde vanuit buitenspel. Bij de Panda’s kreeg Schouterden verrassend veel vrijheid van zijn ex-ploegmaats om met voorzetten te strooien vanaf de linkerkant. De middenvelder tikte het leer naar Ocansey, maar de Ghanees kwam een voetlengte te kort om het fluogele leer in doel te schuiven. Vlak voor de pauze verlengde Goutas een voorzet van De Petter, maar doelman Van Crombrugge werd niet verontrust. Het boegroep vanuit de tribunes nam meer en meer toe na de ontelbare foutes passes.

Eupen kende zowaar een flitsende start van de tweede helft. Doelman Pirard tikte een vrijschop van Luis Garcia weg onder de lat, de beste kans van de wedstrijd. Vervolgens werd een schot van Schouterden afgeblokt door een Truiens been. Het elftal van De Roeck stelde daar amper iets tegenover. Van Crombrugge keek werkloos toe op een té optimistische doelpoging van De Sart. Na een uur spelen was de sneeuw volledig weggesmolten, maar hoogstand voetbal was er gisteravond Am Kehrweg nooit te bespeuren. Armoede troef langs beide kanten. Het verleidde De Roeck en Makélélé zelfs tot de inbreng van Kitsiou en George om meer aanvallend geweld tussen de lijnen te brengen.

Die offensieve impulsen kwamen er, maar thuisspeler Loties kende het nodige geluk als het leer maar nipt naast het Eupense doel hobbelde. STVV nam in het laatste kwartier de wedstrijd in handen, maar Vetokele en Boli hadden nooit hun dag in het barkoude Eupen. Het publiek mopperde bij het aanschouwen van deze tragedie. Ook de doelpuntenmotor van Mbaye Leye sputterde bij de winterse omstandigheden. De schoten van de Senegalees konden doelman Pirard nooit verontrusten. Van Crombrugge reageerde attent op een schotje van invaller Kitsiou. Scheidsrechter Verboomen verloste beide elftallen na 94 minuten uit hun lijden. Rode lantaarn Eupen en STVV delen beide de punten, maar schieten daar weinig mee op in het klassement. Positief punt: de Panda’s hielden voor het eerst dit seizoen de netten schoon.