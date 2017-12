Onbesliste Wase derby ontaardt na rust: wedstrijd lang stilgelegd na wangedrag supporters

De Wase streekderby heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Lokeren en Waasland-Beveren verwenden hun supporters met een spectaculaire tweede helft, al lieten de bezoekende supporters zich van hun slechtste kant zien door ex-speler Julian Michel met bier te bekogelen. De wedstrijd moest een kwartier stilgelegd worden, waarna beide teams elk nog eens scoorden: het werd 1-1. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Lokeren-trainer Peter Maes kon eindelijk opnieuw beroep doen op aanvoerder Killian Overmeire, hij startte ook meteen in de basis. De Limburgse oefenmeester kon echter geen beroep doen op Skulason, De Ridder, Maric en Miric. Philippe Clement, die ondanks de interesse van RC Genk gewoon op de Beverse bank plaatsnam, beloonde Olivier Myny voor zijn uitstekende invalbeurt in het bekerduel tegen RC Genk met zijn eerste basisplaats sinds 26 augustus.

Supporters blijven op hun honger zitten

Een uitverkocht bezoekersvak, veel sfeer bij beide supporterskernen en een piekfijne grasmat. Alle ingrediënten waren aanwezig om er op Daknam een aangename derby van te maken. Maar in de eerste helft bleven de supporters toch wat op hun honger zitten. Op de eerste grote kans was het ruim een half uur wachten. Hupperts werd vrijgespeeld op de flank en trok goed voor, Jans werkte onder druk van Benchaib de bal pardoes in de voeten van Terki. De Algerijnse middenvelder haalde snoeihard uit vanop de rand van de zestien, maar zijn kogel werd nog afgeblokt door Camacho. In de herneming trok Mpati de bal nog eens voor doel, Terki – alweer hij – knikte moederziel alleen pal in de handen. Lokeren had hier altijd op voorsprong moeten staan.

Foto: Photo News

Kort daarvoor zonderde Morioka aanvaller Thelin af in de zestien, maar Rassoul werkte de bal met meer geluk dan kunde in extremis nog voor de neus van de Zweedse aanvaller weg. Voor de rest kregen we weinig tot geen uitgespeelde kansen te zien. Lokeren toonde zich zeker de evenknie van Waasland-Beveren. De terugkeer van Killian Overmeire zat daar zeker voor iets tussen. De aanvoerder zorgde voor rust op het middenvelder en vuurde zijn troepen aan.

Bekogeld met bier

Het spel zat kort na rust even op de wagen toen Julian Michel, ex-speler van Waasland-Beveren, bij het nemen van een hoekschop met bier bekogeld werd. Ref Van Driessche stuurde de 22 actoren prompt naar de kleedkamers. Dat gooide echter alleen nog maar meer olie op het vuur tussen beide supporterskernen. Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck moest zelfs even de gemoederen komen bedaren. Na een tiental minuten was de rust eindelijk teruggekeerd en konden we opnieuw voetballen.

Foto: Photo News

Bij gebrek aan uitgespeelde kansen probeerde Ampomah zijn geluk maar vanop afstand. En met succes, al week de bal wel heel fel af op Filipovic. Verhulst stond op het verkeerde been. Een doelpunt dat compleet uit de lucht viel, maar de wedstrijd was plots helemaal opgebroken. Want amper twee minuten later hing Söder de bordjes alweer in evenwicht na een heerlijk doorsteekpassje van Hupperts. Het signaal voor de manschappen van Clement om de druk op te voeren, maar het doelhout voorkwam tot driemaal een voorsprong voor de bezoekers. Lokeren kwam met de schrik vrij. Waasland-Beveren claimde nog een penalty voor een fout op Camacho, maar de ref gaf geel voor een duik. Streng, want er was wel degelijk contact, maar te licht voor een strafschop. Doelpunten vielen er niet meer waardoor de derby onbeslist eindigde.

Foto: Photo News

Foto: BELGA