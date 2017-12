KV Kortrijk zet opmars onder De Boeck gewoon verder: ook KV Mechelen gaat voor de bijl

KV Kortrijk plaatste zich eerder deze week al voor de halve finales van de Croky Cup en ook in de competitie lijken de Kerels stilaan uit het dal te kruipen. Tegen rechtstreekse concurrent KV Mechelen werd het 2-0 na goals van Perbet en Chevalier, waarvan vooral die laatste er mocht zijn. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

KVK tegen KVM was ook De Boeck versus Jankovic, de twee ‘verlossers’. De eerste pakte sinds zijn komst 6 op 12 en plaatste zich voor de halve finales van de beker. De tweede haalde zijn ploeg met een 10 op 15 vlotjes weg van de laatste plaats. Interessant om beide coaches nu tegenover elkaar te zien staan.

Waar de bezoekers vooral voor moesten opletten was een vroege achterstand. Kortrijk kwam in zijn vorige drie matchen immers telkens op voorsprong in de eerste tien minuten. En ja hoor, ook dit keer was het prijs. Kumordzi kopte een corner van Chevalier met een gelukje hoog richting tweede paal, en daar stond sluipschutter Perbet klaar om de makkelijkste goal van zijn carrière te maken. Voor de Fransman nog maar de tweede competitiegoal, maar uitgerekend tegen Malinwa, dat eind augustus ook de kans had om hem binnen te halen. Het verkoos Ganvoula, gisteren weer bankzitter.

Effect op de bal

Kortrijk zette door, bleef de gevaarlijkste ploeg. Maar de 2-0 kwam wel uit de lucht vallen. D’Haene tikte de bal centraal door naar Chevalier, die zich op zo’n twintig meter van het doel bevond. De Fransman twijfelde – terecht – niet en haalde uit, met bijzonder veel effect. Coosemans sprong nog wel, maar zag de bal over zich tegen de netten verdwijnen. Voor Chevalier de vierde goal in zijn laatste vijf competitieduels.

Foto: BELGA

De bezoekers schoten nu toch wakker, maar creëerde alleen schietkansen vanop afstand. Bandé mikte een meter over, Claes twee meter en de vrijschop van Kawaya – de vervanger van de geblesseerde Matthys – belandde naast. Rusten met 2-0 dus.

Aanvallend onmondig

Jankovic wachtte niet om in te grijpen, bracht dan toch Ganvoula, voor de bleke Pedersen. Maar dat we het eerstvolgende kwartier geen kansen noteerden, en Kaminski alleen een dwarrelbal uit de winkelhaak moest slaan, voorspelde weinig goeds. Dan toch eens een gevaarlijke vrijschop van Claes, maar Cocalic kon hem niet perfect deviëren. Ook Kolovos, die nog altijd wacht op zijn eerste basisplaats, kwam er nu in om de bakens te helpen verzetten. Tegen een intussen mak KVK, dat op de counter mikte maar er amper nog uitkwam, moest dat kunnen. Maar aanvallend was KVM onmondig.

Foto: Photo News

Tien minuten voor tijd was er nog een schotje van Rits, Kaminski had er geen probleem mee. Nadien viel er niks meer te beleven, het was wachten totdat Boucaut affloot en Kortrijk mocht gaan feesten. De Boeck op kop.