Zulte Waregem blijft op de dool: verlies in Moeskroen ondanks vroege voorsprong en 4 op 36 als resultaat

Zulte Waregem blijft zwaar op de dool. Nochtans kwamen de West-Vlamingen op het veld van Moeskroen al vroeg op voorsprong, maar daarna gaven ze die voorsprong volledig uit handen. Na een halfuur rondde Amallah een splijtende counter knap af en in de tweede helft zorgde Bolingi voor de ommekeer. De bezoekers, die al niet meer konden winnen sinds eind oktober, moesten uiteindelijk de kelk tot op de bodem ledigen met de tweede gele kaart voor Sander Coopman. In de slotfase mochten ze nog blij zijn dat de thuisploeg nog enkele grote kansen verkwanselde. Aan de Gaverbeek moeten ze Kerst vieren met barslechte cijfers: een pijnlijke 4 op 36. Moeskroen is na een zes op zes zo goed als gered. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Met Zulte Waregem gaat het van kwaad naar erger. Ook op Moeskroen ging Essevee met 2-1 de boot in, terwijl het voor rust de match al kon afmaken. 4 op 36 is de pijnlijke balans. Een gefrustreerde Coopman keek zelfs tegen een domme rode kaart aan.

Vuur en Passie! Met die slogan begroetten de meegereisde fans hun Zulte Waregem. De spelers moeten de opschriften gezien hebben, want Essevee opende flitsend. Al na twee minuten stond de 0-1 op het bord. Na een mooi uitgesponnen aanval over de rechterflank bracht Onur Kaya voor. De mee opgerukte Davy De fauw tikte simpel binnen. Voor Francky Dury hoefde een zege niet met mooi voetbal behaald te worden. Toch legde Essevee in het eerste halfuur fraai voetbal op de mat en De Mets zorgde voor meer evenwicht op het middenveld. Moeskroen kon alleen maar toekijken. Af en toe kwam er een schuchtere poging vanuit Henegouwse hoek, maar verder dan wilde schoten die naast en over zoefden, kwamen ze niet. De bezoekers kregen meermaals de kans om de score op te drijven. Olayinka besloot onbegrijpelijk niet in het kader nadat hij zich fraai doorzette. Bij momenten beefde Essevee toch even. Gelukkig was een attente Sammy Bossut om de gelijkmaker te voorkomen.

Na dat knappe eerste halfuur zakte het toch wat in elkaar bij Zulte Waregem. Passes waren niet meer honderd procent zuiver en de duels werden niet allemaal meer gewonnen. Dat resulteerde in het feit dat Moeskroen steeds beter in de match kwam. Rednic haalde zelfs de ongelukkige Lomalisa van het veld. Meteen na zijn wissel kon Moeskroen dan toch de netten laten trillen. Awoniyi vond vanop de flank Bolingi, die legde af naar Amallah die gekruist afwerkte: 1-1.

Essevee was niet aangeslagen. Net voor de rust lieten de bezoekers weer na om te scoren. Kaya schilderde een vrije trap pal op de kruising. Leya Iseka besloot onbesuisd nadat hij zeer knap was vrijgespeeld door Coopman.

Kwade blik

Net als vorige week stapte Dury met een kwade blik richting de kleedkamers. Olayinka had immers net geel gekregen voor een schwalbe. De coach ging zijn ongenoegen uiten bij ref Wesley Alen. Na de pauze was het weer Essevee dat het best startte. Na een aanval over veel stationnetjes werd de inzet van De Sart ternauwernood nog afgeblokt.

In de tweede helft kregen we meer strijd te zien op het middenveld. Moeskroen loerde op de tegenaanval. Via Bolingi kwamen Les Hurlus er gevaarlijk uit. De gehuurde aanvaller veinsde op het uur een penaltyfout en Baudry deed helemaal niks. Opnieuw geel voor een schwalbe. Essevee probeerde te combineren. Eens ze in de zone van de waarheid kwamen, werd nogal vaak de verkeerde keuze gemaakt.

Moeskroen kwam net als in de eerste helft meer opzetten, won de duels en kreeg te veel ruimte. Rotariu vond het hoofd van Bolingi die weinig in de weg werd gelegd door De Mets, Bossut ging ook niet vrijuit: 2-1. De kelk moest tot op de bodem leeg, want een gefrustreerde Coopman keek domweg tegen een tweede gele kaart aan. Kaya trok na zijn wissel rechtstreeks naar de kleedkamer. Frustratie troef. Vuur en passie wilden de supporters zien, dan staken ze maar Bengaals vuur af.

Zulte Waregem geraakt maar niet weg uit de onderste regionen. Dat kan ook moeilijk als je opgelegde kansen niet afmaakt. 4 op 36, het wordt toch heel pijnlijk. Moeskroen is na een zes op zes zo goed als gered. Met 26 punten zijn de beoogde dertig niet veraf meer.

