Standard geeft zege tegen STVV uit handen in dolle slotfase en vergeet Play-off 1 in te duiken

De streekderby tussen Standard en STVV heeft geen winnaar opgeleverd. In een bitsige wedstrijd met acht gele kaarten werden er maar weinig kansen versierd. Standard leek met een laat doelpunt alsnog de drie punten te pakken, maar een rechtstreeks binnengetrapte corner zorgde voor een puntendeling. Door het 1-1 gelijkspel laat Standard de kans liggen om naast de Kanaries te komen in de stand. STVV blijft alleen zesde, de Rouches zijn achtste in de Jupiler Pro League.

Luis Pedro Cavanda keerde terug uit schorsing en verwees Collins Fai naar de bank. Ex-Kanarie Junior Edmilson kon ook op een basisplaats rekenen onder Ricardo Sa Pinto. De Roeck voerde in totaal zelfs vier wijzigingen door in vergelijking met het doelpuntloze duel tegen KAS Eupen. Bij STVV nam Jorge Teixeira de plaats in van Fabien Antunes na een gele schorsingsdag. In de aanval moesten Jordan Botaka, ex-Rouche Jonathan Legear en Igor Vetokele de geschorste Yohan Boli en de geblesseerde Boubacar Gueye (adductoren) doen vergeten.

Ex-speler van Standard Mehdi Carcela kwam de aftrap geven. Foto: Photo News

Opmerkelijk: wegens een technisch defect was er op Sclessin in extremis geen videoref. Hield Standard voor eigen publiek de hoop op play-off 1 levend of stuntte STVV met een tweede competitiezege op verplaatsing?

In een flauw openingskwartier trapte Vetokele de eerste kans van de wedstrijd aan diggelen. Het listige boogballetje van Botaka verdiende nochtans een beter lot. De thuisploeg probeerde de bakens te verzetten, maar aanvallend geweld viel er niet vast te stellen. Cavanda moest halverwege de eerste helft zijn eigen knullig balverlies bekopen met een gele - of was rood meer op zijn plaats geweest? - kaart.

Standard-coach Ricardo Sa Pinto stond na zijn schorsing weer langs de zijlijn. Foto: Photo News

Het Luikse publiek had zich aan hartverwarmend kerstvoetbal verwacht, maar werd getrakteerd op een (f)lauw afkooksel. Na een kopbal van Vetokele verraste Laifis zowaar zijn eigen doelman Guillermo Ochoa met een kopslag tegen de buitenkant van de paal. Het vizier van Dimitrios Goutas stond onvoldoende scherp afgesteld om de Mexicaan te kloppen. Vervolgens typeerde Uche Agbo de eerste helft van een slap Standard met een trap richting de Ultra’s op de tweede ring. De handen voor het gezicht van de Nigeriaan waren op zijn plaats. In de slotminuut pareerde Lucas Pirard een poging van Edmilson uit doel - de eerste kans van de Rouches.

Foutenfestival

Tijdens de pauze greep De Roeck in. De Norre stond met een geel karton achter zijn naam en werd uit voorzorg naar de kant gehaald door de Antwerpenaar. Fabien Antunes nam zijn plaats in. Standard kwam met dadendrang uit de kleedkamer, maar die ingesteldheid verdween snel. Veel duels, veel overtredingen, maar weinig voetbal. Kitsiou ging te fel in op Mpoku en Delferière haalde opnieuw een geel karton uit zijn achterzak.

Standard pikte tegen via een vrijschop van Pocognoli, maar Pirard stond pal bij een magere kopbal van de vrijstaande Carlinhos. Invaller Antunes en De Petter raakten de enkels van Edmilson en verdwenen ook in het notitieblokje van de man in het oranje. Het foutenfestival langs beide kanten was niet bevordelijk voor het getoonde spel. Negen gele kaarten was het uiteindelijke verdict.

Foto: BELGA

Puntendeling

Het duel tussen de twee ex-clubs van Roland Duchâtelet bracht de 24. 377 toeschouwers zowaar in de slotfase in bekoring. Sa Pinto vuurde zijn manschappen vanaf de zijlijn aan om het vuur aan te wakkeren en dat leverde in de slotfase succes op. In een bos van benen duwde Razvan Marin het leer naast Pirard. Invaller Bezus draaide tot eenieders verbazing het leer rechtstreeks in doel. Een puntendeling was het logische gevolg van een wedstrijd die geen winnaar verdiende.

Bekijk alle uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League.

Bezus maakte gelijk met een ‘olympisch doelpunt’. Foto: Photo News