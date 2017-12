Debuut in mineur voor Clement bij Genk na sensationeel slot tegen Kortrijk

Wat een zuur debuut voor Philippe Clement bij Racing Genk. Bij zijn debuut in de Luminus Arena leken de Limburgers met tien tegen elf op weg om nipt een punt uit de brand kunnen slepen tegen KV Kortrijk nadat Invartsen en Buffel tot twee keer toe een achterstand konden wegwerken. Maar met een man minder - na een discutabele rode kaart voor Aidoo - kregen ze in de allerlaatste seconden nog de 2-3 om de oren. Clement start dus met kopzorgen, KV Kortrijk zet zijn opmars verder en gaat met de drie punten over Zulte Waregem in het klassement. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Alle ogen gericht op Philippe Clement gisteren in de Luminus Arena. De nieuwe Kroonprins van de Jupiler Pro League moet KRC Genk terug de frisse uitstraling van betere tijden geven. Visie, budget en goede wil zijn geen probleem, de sterkste ploeg opstellen wel want Genk scoort hoog als het over blessurelast gaat. “Te hoog”, liet Clement al ontvallen. Na een paar trainingen stelde hij zich al grote vragen bij de trainingsaanpak. Eén derde van de kern ligt in de lappenmand en voor Clement wordt het behelpen tot nieuwjaar. In vergelijking met zijn eerste assistent Daerden wijzigde hij de ploeg na de draw in Charleroi op vier plaatsen.

Mata was gekwetst en Nastic, Maehle en Karelis begonnen op de bank ten voordele van het viertal Khammas, Ingvartsen, Brabec en Buffel. Hoe wil Clement dit Genk nu weer aan de praat krijgen? In elk geval met aanvallend voetbal zo leek het wel. Genk zette direct druk naar voor maar het bleef bij intenties en veel goede wil. Die kregen meteen ook een ferme deuk toen Kortrijk op de eerste, de beste counter op voorsprong kwam. Chevalier lanceerde Perbet en die kwam tot zijn eigen verbazing oog in oog met Vukovic. De terug gesnelde Brabec deed de bal nog mee in doel belanden.

Een koude douche voor KRC dat zich slechts moeizaam herstelde en opvallend veel balverlies leed en grossierde in slordigheden. Met het hoofd bleek Genk gevaarlijker dan met de voeten. Schrijvers kopte te zwak, Malinovsky heel precies maar daar stak Kaminski dan weer een stokje voor met een geweldige save. 20 punten pakte Kortrijk al en het aandeel van de doelman daarin is behoorlijk groot.

Rood én tegengoal

Kortrijk met een kleine voorsprong dus de rust in maar die bleef niet zo lang op het bord staan. Zhegrova ging na een contact met Rougeaux neer en Boterberg had geen oren naar het protest voor een schwalbe. Strafschop dus en Kaminski, nochtans een specialist in het stoppen van strafschoppen, was kansloos tegen Malinovsky.

Genk weer helemaal in de match denk je dan, maar ook Clement moest ondervinden dat het spook dat Stuivenberg weg jaagde uit Limburg nog niet helemaal dood is. Een onvrijwillige slag in het gezicht van De Smet leverde Aidoo een tweede gele kaart op. Genk met tien en daar was plots wie anders dan Teddy Chevalier, de nog altijd levensgevaarlijke spits van de Kerels. De ontvlambare en explosieve Fransman trapte heerlijk raak in de verste hoek.

Opnieuw Chevalier

De zesde zege in acht matchen onder De Boeck leek in de maak voor de Veekaa maar dat was dan buiten de klasse van Thomas Buffel gerekend. Althans, zo leek het toch… Buffel trapte met zijn linker magistraal de gelijkmaker binnen. Clement en Genk voelden dat er nog meer in zat want Kortrijk kwam niet meer aan voetballen toe, maar de ingevallen Karelis besloot op Kaminski en Zhegrova trapte onbesuisd over.

En toch kreeg de match voor al wie Limburgs bloed had nog een enorm bittere nasmaak. De laatste counter van Kortrijk was er dan toch teveel aan. D’Haene brak goed uit en jawel, mister Teddy hielp runner up Kortrijk alsnog aan die zesde zege onder tovenaar De Boeck, ooit ook Kroonprins en goed op weg om minstens in Kortrijk Koning te worden.

