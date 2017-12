Huilende debutant bezorgt Anderlecht broodnodige zege, sterkhouder Onyekuru mogelijk lang out

Anderlecht heeft zich voor het oog van de eigen fans hersteld van de blamage tegen Club Brugge van vorige week. Hoogstaand was de wedstrijd tegen hekkensluiter Eupen niet, maar paarswit won verdiend met het kleinste verschil: het werd 1-0. De 18-jarige debutant Francis Amuzu scoorde de enige goal en was de held van de avond. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Het Astridpark stond onder hoogspanning, zoveel was duidelijk. Het nieuws over de komst van Marc Coucke als voorzitter zorgde voor weinig beroering in het stadion, want daarvoor was de sportieve prestatie van vorig weekend tegen Club Brugge (5-0) te zeer een doorn in het oog van de fans. In de spionkop bleef het centrale vak leeg en her en der waren spandoeken met boze reacties te zien. Coach Hein Vanhaezebrouck besloot om het anders aan te pakken tegen rode lantaarn Eupen en dropte daarom twee opvallende namen in de ploeg: beloftes Albert Sambi Lokonga en Francis Amuzu, allebei 18 jaar jong, kregen hun allereerste speelminuten en begonnen zelfs meteen in de basis.

Huilende debutant

Lokonga en Amuzu zaten vanaf het begin goed in de match, maar veel gevaar creëerde Anderlecht niet. Het Eupen van coach Claude Makélélé leek immers afgereisd te zijn voor een vierde gelijkspel in vier matchen. Na 24 minuten volgde dan toch een doelpunt, en wat voor één: het was debutant Amuzu die zich handig vrijliep, de bal kreeg van Adrien Trebel en vervolgens heerlijk voorbij Van Crombrugge knalde: 1-0, en de Ghanese Belg barstte in tranen uit.

Foto: Isosport

Eupen moest de wedstrijd nu wel in handen nemen, maar bleek daar amper toe in staat. De weinige doelkansen bleven vooral van de paarswitte kant komen: Teodorczyk miste vlak voor de rust de grootste van allemaal. Onyekuru knalde op de vuisten van Van Crombrugge, waarna Teodorczyk een bijna niet te missen rebound kreeg. De Pool trapte echter een gat in de lucht. Onyekuru, vorig seizoen nog bij Eupen, schot in de slotseconden nog eens op Van Crombrugge. Zo ging Anderlecht verdiend met 1-0 de rust in.

Onyekuru van het veld gedragen

In de tweede helft namen de fans van Mauves Army weer hun vertrouwde plek in de spionkop in. “We staan nog steeds achter jullie”, viel er te lezen, maar dat leek de spelers niet te inspireren. Ook Eupen kon geen groot doelgevaar creëren, al kopte Valiente een hoekschop net over. Nieuwe held Amuzu werd onder applaus gewisseld voor een derde jeugdspeler, Edo Kayembe. In de 70ste minuut kreeg Anderlecht opnieuw een uitgelezen kans op een verdubbelde voorsprong, maar Sofiane Hanni kopte op de paal. Ook de ongelukkige Teodorczyk kon niet tot scoren komen.

De 18-jarige debutant Albert Sambi Lokonga maakte zonder grote problemen de wedstrijd vol. Foto: Photo News

Anderlecht kwam nooit echt nog in de problemen, maar kreeg in het slotkwartier een stevige domper te verwerken. Sterkhouder Henry Onyekuru werd door Van Crombrugge geraakt tijdens een correcte redding. De Nigeriaan bleef lang liggen en moest uiteindelijk per draagberrie het veld verlaten. In de vijf minuten extra tijd was Teodorczyk nog eens dicht bij een goal, maar de Pool kwam opnieuw niet tot scoren. Intussen maakte de jonge Albert Sambi Lokonga zonder problemen de wedstrijd vol: een knappe prestatie van de jongere broer van Paul-José Mpoku.

In de stand komt Anderlecht opnieuw tot op twee punten van Charleroi, leider Club Brugge heeft dertien punten voorsprong. In de achterhoede blijft Eupen duidelijk laatste: het volgt op vijf eenheden van KV Mechelen. Bekijk hier de stand in de Jupiler Pro League!