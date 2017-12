Club Brugge steekt negen Mechelaars tussen de boterham en staat al elf punten los

Anderlecht het hoofdgerecht, KV Mechelen het toetje. Een alweer ijzersterk Club Brugge stak Achter de Kazerne de Mechelaars tussen de boterham. Een penalty van Ruud Vormer, een vlam van Wesley en een deviatie van Diaby zorgden voor de 0-3. Halfweg had een rode kaart voor Seth De Witte de Brugse taak alleen maar vergemakkelijkt, KV Mechelen eindigde zelfs met negen door rood voor Bandé in blessuretijd. Club Brugge telt nu al elf punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Never change a winning team, dacht Club Brugge-trainer Ivan Leko. En al zeker niet als dat team net met 5-0 van Anderlecht gewonnen heeft. Dus stuurde de Kroaat dezelfde elf namen het veld in. Ook Wesley Moraes, die tegen Anderlecht voor een valse noot zorgde door een penalty te proberen opeisen, mocht dus aan de match beginnen. Bij KV Mechelen startte Tomecak op de rechtsback in de plaats van Laurens Paulussen.

Blauw-zwart speelde op een wolk na de forfaitzege tegen Anderlecht en nam van meet af het initiatief. Benoît Poulain stuurde na twintig minuten de bal diep op man in vorm Abdoulay Diaby. Oog in oog met Colin Coosemans werd de Malinees van de sokken gelopen door Edin Cocalic: penalty! Ruud Vormer trapte de elfmeter haarfijn in de winkelhaak en het stond 0-1.

Foto: GMAX AGENCY

Wesley doet de deur dicht

Een dikke tien minuten was de match al beslist. Anthony Limbombe schakelde met een gelukje zijn man uit en de bal rolde tot bij Wesley. Die haalde de voorhamer boven: 0-2. Vieren deed de Braziliaan in de armen van coach Ivan Leko. Alles is weer koek en ei, alle rimpels gladgestreken. Op slag van rust zat Club Brugge helemaal op rozen toen Seth De Witte net onder de knie doorging op Wesley terwijl de bal al weg was. Donkerrood en KV Mechelen een halve match met tien.

Na rust was de dominantie van Club Brugge totaal. Illustratief daarvoor was de 0-3 op het uur. Nadat de Bruggelingen een hele tijd onafgebroken balbezit hadden gehad, vond Dion Cools met een heerlijke voorzet Diaby. Die prikte simpel voorbij Coosemans in doel. Op de counter kreeg KV Mechelen nog wel een paar kansen op de eerredder, maar een schot van Tomecak strandde in het zijnet en doelman Ludovic Butelle had een geweldige redding in huis op een kopbal van Bandé.

Tweede rode kaart in het slot

In het slot gingen de poppen zowaar nog aan het dansen en volgden de opstootjes elkaar op. Dat zorgde ervoor dat Bandé nog tegen rood aanliep: eerst kreeg de Burkinees geel voor een akkefietje met Anthony Limbombe, daarna kwam hij veel te laat in een duel met Abdoulay Diaby. Laforge haalde rechtstreeks rood boven, waardoor de thuisploeg de match moest afsluiten met negen.

Door de zege staat Club Brugge nu al elf punten voor op eerste achtervolger Charleroi, dat morgen wel nog aan de bak moet op het veld van AA Gent. De voorsprong op Anderlecht bedraagt momenteel zestien punten.

