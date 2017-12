Kortrijk wint in extremis van Standard, hommeles in de tribunes na lichte rode kaart voor Rouches

KV Kortrijk heeft in extremis de drie punten thuis gehouden tegen Standard: in het Guldensporenstadion scoorde Jérémy Perbet de 2-1 winning goal. Standard, meer dan een helft met tien man na een lichte rode kaart voor Uche Agbo, kwam iets na het uur op voorsprong na een penalty van Marin, zeven minuten voor tijd werkte Cavanda de bal ongelukkig in eigen doel. Een puntendeling leek het resultaat, maar Perbet werkte net voor affluiten de 2-1 binnen.

De eerste helft op een rampzalig veld werd vooral overheerst door een lichte rode kaart voor Standard-middenvelder Uche Agbo. Die zette kort voor rust een onbezonnen tackle in, maar raakte man noch bal. Scheidsrechter Verboomen was echter onverbiddelijk en trok een tweede gele kaart en dus rood voor de Nigeriaan van Standard.

Het duurde bijzonder lang voor een ontevreden Agbo van het veld ging, en daarna gingen de poppen pas echt aan het dansen. Vanuit het publiek kreeg Agbo een bierdouche, de Nigeriaan reageerde door flesjes water terug te gooien naar de toeschouwers en trakteerde de fans van de Kerels op een welgemeende middenvinger...

Foto: BELGA

Foto: Photo News

In de tweede helft werd er gelukkig wel gevoetbald, maar nog steeds was het veld ronduit rampzalig. Dat ondervond ook Jérémy Perbet, die tien minuten ver in de tweede helft altijd had moeten scoren… maar de bal hoog over het doel jaste. Aan de overkant keepte Thomas Kaminski een sterke partij, maar hij moest zich iets na het uur toch omdraaien.

Standard kreeg namelijk een penalty na een handsbal van Makarenko na een voorzet, Razvan Marin faalde niet vanop de stip en zette Standard met een mannetje minder toch op voorsprong. Die voorsprong kon het echter niet vasthouden, want zeven minuten voor affluiten werkte Luis Pedro Cavanda de bal ongelukkig in eigen doel. Kortrijk rook bloed en duwde het gaspedaal een laatste keer in. De beslissende goal bleef lang uit, en Edmilson trapte de 1-2 voor Standard zelfs nog tegen de paal.

Dan toch een puntendeling? Neen, daar besliste Jérémy Perbet anders over. De Franse goalgetter zette zijn fout eerder in die wedstrijd recht en in tikte in minuut 93 de 2-1 binnen op aangeven van invaller Youcef Attal. KVK trapte twee ballen tussen het kader en scoorde tweemaal. Door de zege komt KVK zowaar op plaats zeven, op drie punten van een Play-off 1 plaats. Standard staat negende met evenveel punten maar een minder doelpuntensaldo.

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League!