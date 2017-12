Club Brugge komt met de schrik vrij in kerstmatch tegen Moeskroen en zet indrukwekkende reeks neer

Club Brugge heeft 2017 afgesloten met een fel bevochten thuiszege (4-2) tegen Moeskroen. De leider van de Jupiler Pro League verloor zowel in 2016 als 2017 niet in eigen huis en zet met maar liefst 53 op 63 de beste reeks van een leider in de Jupiler Pro League sinds de invoering van Play-off 1 in 2009 neer. Club had het op zijn kerstfeestje nochtans niet onder de markt tegen een stug Moeskroen en kon pas in het slot tegen tien man afstand nemen. Diaby was de matchwinnaar met twee goals en een afgedwongen strafschop.

Kerstvoetbal en Club Brugge, het bleek in het verleden niet altijd een succesvolle combinatie. En ook vandaag had blauw-zwart de kerstkalkoen duidelijk niet goed verteerd. Ivan Leko had nochtans dezelfde elf spelers de wei ingestuurd die de voorbije week hadden gedemonstreerd tegen Anderlecht (5-0) en in Mechelen (0-3). Maar op het miserabele veld van het Jan Breydelstadion - de winterstop komt geen dag te vroeg - slaagde Club Brugge er in de eerste helft niet in om een volwaardige aanval in elkaar te boksen. Een schot van Cools op Butez in de tweede minuut, nadien volgde de grote leegte.

Moeskroen hield achterin makkelijk stand en kwam er regelmatig gevat uit. En dus was het niet eens verrassend dat de bezoekers na 33 minuten op voorsprong kwamen. Benjamin van Durmen mocht te makkelijk voorbij Denswil lopen en tikte de bal via Butelle in doel. Kerstmutsen en een vol stadion, maar na de eerste helft werd geen Jingle Bells gezongen in de tribunes.

Tijdens de rust moet het gestormd hebben in de Brugse kleedkamer, want Club schoot furieus uit de startblokken in de tweede helft. Met de uitstekend ingevallen Jordy Clasie voor Nakamba kreeg de thuisploeg plots wel grote doelkansen. Doelman Butez moest drie keer ingrijpen op een halve minuut tijd op een kopbal van Vanaken, een rebound van Limbombe en een poging van Wesley. Het doelpunt viel twee minuten later. Anthony Limbombe knalde de bal vanop rechts loeihard in de bovenhoek.

Club rook bloed en duwde Moeskroen met de rug tegen het eigen doel. Mechele kopte een corner tegen de lat. Even later ging de bal op de stip na een lichte trekfout van De Medina op Diaby. De Moeskroen-verdediger kreeg ook een rode kaart van scheidsrechter Visser. De onvermijdelijke Ruud Vormer zette zich achter de elfmeter en zette de strafschop net zoals tegen Anderlecht feilloos om.

De buit leek binnen voor Club Brugge, maar dat liet zich onbegrijpelijk toch terug in slaap wiegen. Met noodlottige gevolgen. Want op een vrije trap kwam Moeskroen verrassend genoeg met tien man terug langszij. Godeau kopte met de achterkant van het hoofd voorbij Butelle: 2-2.

Alsof Club opnieuw een prikkel nodig had om goed te voetballen. Drie minuten later stuurde Vanaken met een knappe dieptepass Diaby alleen voor Butez. De Malinees faalde niet tegen zijn ex-ploeg en zette de leider opnieuw op voorsprong. In de blessuretijd maakte Diaby er nog 4-2 van. Voor Diaby al zijn negende van het seizoen, de Gouden Stier komt stilaan in het vizier.

En zo mochten na het laatste fluitsignaal de blauwe kerstmutsen toch nog op en barstte een laat kerstfeestje voor de spionkop los. Daarin werd Ivan Leko extra in de bloemetjes gezet. De Kroatische coach leidde Club Brugge met maar liefst 53 op 63 naar de beste reeks van een leider in de Jupiler Pro League sinds de invoering van Play-off 1 in 2009. Het pakte dit seizoen ook 33 op 33 in eigen huis. Club telt voorlopig 14 punten meer dan eerste achtervolger Charleroi dat om 18u op bezoek bij Zulte Waregem gaat. De West-Vlamingen kunnen ook ontspannen kijken naar de topper tussen Anderlecht en AA Gent om 20u30. De volgende match van Club Brugge is na de winterstop op 21 januari op bezoek bij Antwerp. Excel Moeskroen blijft voorlopig zevende.

