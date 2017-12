Lokeren doet onderin gouden zaak, het gaat van kwaad naar erger bij KV Mechelen

Exact vier maanden na de enige thuiszege heeft Lokeren zijn thuisfans kunnen plezieren met een 2-0 zege tegen KV Mechelen. De goals vielen in het slotkwartier en daar hadden de invallers een groot aandeel in. Door deze zege nemen de Waaslanders wat afstand van de degradatiezone, Malinwa blijft hangen op de voorlaatste plaats en ziet rode lantaarn Eupen naderen.

Na een weinig opwindende eerste helft staat het nog 0-0. KV Mechelen was de beste ploeg op het veld maar kon z’n kansen niet afronden. Een afgeweken schot van Claes zeilde net naast, Pedersen liet knullig de 0-1 liggen. De thuisploeg grossierde in slordigheden en kon enkel via Söder dreigen.

De goals vielen in het slotkwartier en daar hadden de invallers een groot aandeel in. Steve de Ridder dropte een voorzet achter de Mechelse defensie, Straetman prikte de 1-0 keurig binnen. In de blessuretijd tekende de Ridder voor zijn tweede assist van de middag, Söder deed de boeken toe voor KVM: 2-0.

Lokeren stijgt zo naar plek tien, KV Mechelen blijft voorlaatste en telt nog maar twee punten meer dan rode lantaarn Eupen dat Waasland-Beveren versloeg...

