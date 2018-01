Zulte Waregem weet weer wat winnen is en duwt KV Mechelen nog dieper in de put

Zulte Waregem leeft weer. De West-Vlamingen sloten 2017 af met een dramatische reeks van 4 op 36. Maar 2018 werd ingezet met een zege, de eerste sinds 28 oktober tegen… KV Mechelen. Op het veld van het eveneens geplaagde KV Mechelen ging Essevee met 0-2 winnen, na late goals van De fauw en Harbaoui. Sander Coopman was de uitblinker bij de bezoekers met twee mooie assists. Zulte Waregem blijft wel 14e, maar loopt uit op Eupen en Malinwa. Voor de Maneblussers wordt het nog een zwaar seizoen.

Oef, Eupen had verloren. Stel je voor dat de Oostkantonners hadden gestunt op Standard. Dan hadden KV Mechelen en Zulte Waregem met een nog groter ei gezeten voor aanvang van hun rechtstreeks degradatieduel. Dat het effectief een degradatieduel was, viel ook op te maken uit de opstellingen. Beide coaches wisselden meer dan een half elftal – zes spelers – in vergelijking met de vorige speeldag. Bij de thuisploeg kwamen nieuwkomers Mera, Tainmont en Beqiraj meteen aan de aftrap, bij de bezoekers gold hetzelfde voor Marcq en Harbaoui. Derijck, hersteld van een knieblessure, was er voor het eerst sinds 22 oktober bij.

“Het is één voor twaalf”, had Rits, aanvoerder van KV, vooraf gezegd. Maar niet alle ploegmaats leken dat te hebben begrepen – toen Vertenten de match op gang floot, stonden sommigen nog te pitten. Na 5 minuten had het al 0-2 kunnen staan, maar aan de overkant was ook De Pauw nog niet wakker. Hij kreeg twee honderd procent kansen op aangeven van Kaya en Harbaoui, maar faalde telkens oog in oog met Coosemans. Dure missers.

Basisspelers geschorst

De fans van KV zetten hun beste beentje voor, maar hun ploeg had het verschrikkelijk moeilijk. Om duels te winnen, om in balbezit te komen, om aan kansen te komen,… Langs de lijn moest Jankovic meermaals vloeken, hij zag Rits en El Messaoudi ook gele kaarten oplopen nadat ze te laat waren gekomen. Toen gaandeweg ook Essevee het tempo liet zakken en slordiger begon te spelen, werd het pas echt een degradatieduel. Harbaoui en Derijck verzekerden zich ook nog van een dagje vrijaf komende dinsdag, door hun vijfde gele kaart op te lopen. De rust kwam niks te vroeg.

KV, dat pas na 33 minuten een eerste kansje had gecreëerd – een kopbal van Mera op vrijschop van Matthys – kwam wel enthousiast uit de kleedkamer. En met een nieuwe pion. Op het middenveld loste nieuwkomer Sylla de bleke El Messaoudi af. De Malinees moest ervaring – hij speelde in de Ligue 1 en de Premier League – en duelkracht bijbrengen. Kansen bleven intussen wel schaars. Kolovos zorgde even voor een heet standje, maar zette voor in plaats van te trappen. Aan de andere kant kopte Harbaoui op Coosemans.

Comeback Verdier

Met wat aanvallende wissels probeerden beide coaches alsnog voor de zege te gaan. Dury bracht Leya Iseka, De Pauw moest eraf. Jankovic haalde Beqiraj naar de kant voor comeback kid Verdier. De Franse spits, toe aan zijn honderdste match in eerste klasse en luid toegejuicht, kan geen negentig minuten aan. Maar twintig minuten vlammen: dat moest nog lukken. Het was wel Iseka die – op z’n Verdiers – uitpakte met een kanonskogel met links. Coosemans hield zijn ploeg recht met een knappe reflex.

Eventjes dan toch. Tien minuten voor tijd bracht een prima spelende Coopman de bal voor doel vanaf rechts. Geen enkele thuisspeler vond het nodig om De fauw te volgen en de aanvoerder volleyde binnen. 0-1, heel Zulte Waregem werd gek. Vijf minuten later kreeg Harbaoui het leer voor zijn voeten, de Tunesiër trapte zowaar nog droog de 0-2 binnen. Boeken toe. De mannen van Dury zetten na drie donkere maanden 2018 uitstekend in. Voor Malinwa, dat Matthys in de slotminuut nog zag uitvallen, worden het nog erg spannende weken.