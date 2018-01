Vermant debuteert bij Waasland-Beveren met klinkende zege tegen STVV

Waasland-Beveren heeft het nieuwe jaar ingezet met een vlotte zege tegen Sint-Truiden VV. In de debuutmatch van nieuwbakken trainer Sven Vermant startten de Waaslanders uitstekend aan de partij en stonden na een kwartier al 2-0 voor, dankzij een owngoal van Goutas en een doelpunt van Boljevic. Vetokele zorgde snel voor de aansluitingstreffer, maar op het uur besliste Thelin de wedstrijd. Waasland-Beveren komt dankzij de 3-1 zege tot op één punt van STVV in de stand. De Kanaries zijn zevende, met evenveel punten als nummer zes Standard. STVV kon al tien wedstrijden niet meer winnen, de laatste zege dateert van 26 oktober.

De thuisploeg moest het doen zonder het hart van de ploeg van voor Nieuwjaar. Seck is getransfereerd naar Genk en Angban was nog geschorst. Daardoor stond de jonge Jur Schryvers op het middenveld. Die vervulde die rol vorig jaar al bij de Brugse beloften van Sven Vermant en speelde nu voor het eerst in die rol bij Waasland-Beveren en deed dat zeker niet slecht.

Waasland-Beveren trok in zijn eerste wedstrijd onder Vermant eigenlijk gewoon de lijn door van wat het voor Nieuwjaar liet zien. Het voetbalde Sint-Truiden bij momenten compleet zoek en had in de eerste helft makkelijk vier keer kunnen scoren. De regisseur van dit Waasland-Beveren: Ryota Morioka. De spelmaker is het dipje van vlak voor Nieuwjaar te boven. De winterstop heeft de Japanner goed gedaan, want hij strooide weer met fantastische passes. Hij speelde Demir – die zijn voorzet door Goutas in eigen doel verwerkt zag - vrij bij de 1-0, speelde met één pass heel Sint-Truiden uit verband bij de 2-0 van Boljevic, zette Ampomah op weg naar wat altijd het derde Beverse doelpunt moest geweest zijn en creëerde ook de ruimte voor Jans toen die op slag van rust Thelin bediende. Alleen vergat de Zweed de bal voor een leeg doel binnen te werken.

Foto: BELGA

Toch stond het slechts 2-1 bij de rust. Want vlak na het tweede doelpunt verslapte de aandacht bij Waasland-Beveren en binnen de vijftien seconden scoorde Vetokele de aansluitingstreffer. Roef moest in de eerste helft ook nog ingrijpen op een schot van De Norre.

Videoref geeft strafschop

Onmiddellijk na rust strooide Morioka opnieuw met een heerlijke pass, maar Ampomah liet de bal te ver van zijn voet springen. Vervolgens was het wachten op de videoref voor een beetje opwinding. Ampomah schoot de bal tegen Casper De Norre in het strafschopgebied. Scheidsrechter Smet liet doorspelen, maar na een minuut liep hij op aanraden van de videoref toch richting scherm naast het veld. Conclusie: hands van De Norre en strafschop voor Waasland-Beveren. Thelin zette die feiloos om. Zijn elfde doelpunt al. Daarmee wordt hij alleen leider in de topschuttersstand.

Foto: Photo News

De wedstrijd lag in een definitieve plooi en ook de amusementswaarde ging daarmee naar beneden. Legear besloot nog op Roef en Morioka kon zijn uitstekende wedstrijd niet bekronen met een doelpunt, zijn poging ging net naast.