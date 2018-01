18-jarige Georgiër loodst AA Gent naar zege tegen Lokeren

AA Gent heeft in de slotwedstrijd van speeldag 22 de drie punten thuis gehouden tegen Lokeren. Het werd 3-0 in de Ghelamco Arena. Ster van de avond was de 18-jarige Giorgi Chakvetadze, die vlak voor de rust inviel, een voet had in de eerste goal en nadien zelf scoorde. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Voor zowel AA Gent als Lokeren waren de drie punten een noodzaak. Nummer vijf Gent kon bij winst tot zes punten uitlopen op eerste achtervolgers Standard en STVV en zo haar kandidatuur voor Play-off I kracht bijzetten. Lokeren kampeerde vooraf op slechts de dertiende plek en kon bij winst naar een gedeelde tiende stek springen. Beide teams kregen al vroeg een goede kans op het openingsdoelpunt: een uithaal van Sylla belandde een metertje naast het doel, aan de overkant kon Söder een perfecte voorzet van Straetman niet onder de lat houden. Een stug Lokeren bracht Gent niet in grote moeilijkheden, maar gaf zelf ook weinig kansen weg.

Chakvetadze maakt zijn opwachting

Vlak voor het halfuur moest Verhulst redding brengen op een prima kopbal van Yaremchuk, maar het bleef 0-0. Vlak voor rust kreeg Gent een stevige domper te verwerken toen nieuweling Anders Christiansen naar de kuit greep en zijn wedstrijd moest staken. Een andere nieuweling, de 18-jarige Giorgi Chakvetadze, mocht zijn opwachting maken en was meteen beslissend. Een prima voorzet van hem werd in eerste instantie weggewerkt door Verhulst, maar belandde in de voeten van Yaremchuk. Zijn verwoestende knal week af op Filipovic en ging langs een kansloze Verhulst het doel in: 1-0 aan de rust.

Foto: Isosport

Gent had duidelijk vertrouwen getankt uit het doelpunt en ging in de tweede helft volop op zoek naar een verdubbelde voorsprong. Zowel Yaremchuk, Kubo als Gigot kon echter de weg naar het net niet vinden. Lokeren voetbalde intussen goed mee, maar kreeg de bal moeilijk in de Gentse zestien. Vlak na het uur kwam de 2-0 dan toch dankzij Oekraïener Yaremchuk, die deze keer wél de goal op zijn naam kreeg.

In het laatste halfuur leek Gent het welletjes te vinden en ging de wedstrijd op slot. Lokeren probeerde wel, maar veel verder dan enkele corners en een zwakke vrije trap van Michel kwamen de bezoekers niet. Ook Tom de Sutter, ingevallen voor Robin Söder, kon een prima voorzet van Guus Hupperts niet benutten. In het slot viel er aan de overkant alsnog een goal, met dank aan nieuweling Giorgi Chakvetadze. De Georgiër nam een cross van de eveneens ingevallen Janga perfect aan, kapte zich goed vrij en werkte de bal hard tegen de touwen: 3-0 was de eindstand.

AA Gent komt op een gedeelde vierde plaats met Antwerp, terwijl Lokeren in de lagere regionen van het klassement blijft bengelen. Bekijk hier de volledige tussenstand in de Jupiler Pro League!