Charleroi wint flauw Henegouws derby en blijft stevig op de tweede plaats

Geen hoogstaand voetbal in het Henegouws derby tussen Charleroi en Moeskroen. De zwakke bezoekers waren geen tegenstand voor een efficiënt voetballend Charleroi (2-0). Dankzij de derbyzege verstevigen de Karolo’s hun tweede plaats in de rangschikking.

Coach Felipe Mazzu hield zoals verwacht Lukebakio uit de kern na de bekerblamage afgelopen dinsdag op het veld van Club Brugge. Dessoleil mocht dan weer de geblesseerde Martos in de basis vervangen. Bij Moeskroen keerde doelman Logan Bailly na blessure, Nkaka verving de geschorste De Medina.

Moeskroen leek de beginfase redelijk goed onder controle te hebben maar deed zichzelf iets voorbij het kwartier zelf de das om. Benavente bediende Ilaimaharitra en diens lage voorzet werd door Moeskroen-verdediger Huyghebaert voorbij zijn eigen doelman geduwd. Ideale start voor Charleroi dat meteen zijn geliefkoosd spel kon ontwikkelen. Toch hadden de bordjes even later in evenwicht moeten hangen. Rotariu kreeg een afgeweken bal voor de voet maar was te verbouwereerd om te scoren: de bleke Roemeen trapte hoog over. Ook Charleroi maakte niet veel aanstalten er een goede wedstrijd van te maken. Enkel Baby kwam nog dicht bij een goal maar Bailly redde én blesseerde Baby.

Fall maakt af

Zelfde beeld na de pauze: matig voetbal en een efficiënt Charleroi. Dat leidde al snel tot de 2-0 na een lang uitgesponnen aanval via Fall. Hij vond Rezaei en die bediende opnieuw Fall die van kortbij door de benen van Bailly wist te scoren. Boeken dicht. De Franse debutant Romain Grange trof nog een keer de paal, Moeskroen kwam nog één keer dicht bij de aansluitingstreffer maar scoorde niet.

Zuinige zege van Charleroi dat zich wel stevig op de tweede plaats nestelt. De Henegouwers tellen nu acht punten achterstand op leider Club Brugge, het nummer drie Anderlecht volgt op vijf punten van de Karolo’s.