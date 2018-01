Pocognoli kopt Standard pas in blessuretijd voorbij tien spelers van Eupen

Standard heeft in de slotfase de volle buit gepakt tegen Eupen. De panda’s leken nochtans een gelijkspel uit de brand te slepen op Slessin, maar in de blessuretijd kopte de Luikse aanvoerder Sébastien Pocognoli de 3-2 tegen de touwen. Eupen voetbalde dan al meer dan 20 minuten met een man minder, nadat Leye zijn tweede gele kaart pakte. Het is voor Standard de eerste competitiezege sinds eind november, de eerste thuiszege sinds 29 oktober.

De match begon met een sterk signaal tegen racisme. Begeleid door banners en een filmpje werd aan iedereen in het stadion gevraagd om symbolisch de rechtervuist omhoog te steken. Directe aanleiding waren de gebeurtenissen rond Uche Agbo in de match tegen Kortrijk.

Over naar het voetbal. In een 4-4-2-opstelling met Renaud Emond verrassend naast Orlando Sa in de punt had Standard het beste van het spel, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Maar het was in de dertiende minuut Eupen dat op voorsprong kwam. Op een hoekschop liet Alexander Scholz, op het middenveld voor de geschorste Uche Agbo, zich iets te gemakkelijk aftroeven door Mbaye Leye. Guillermp Ochoa kon de kopbal van de ervaren spits niet pareren en de thuisploeg was op achtervolgen aangewezen.

Sa trekt gelijk

Orlando Sa zorgde echter snel voor de gelijkmaker. Na een knappe aanval belandde de bal via Emond voor de voeten van de Portugees die na een mooie slalom de 1-1 voorbij Hendrik Van Crombrugge schoof.

De Rouches namen het heft in handen en waren via Junior Edmilson en Paul-José Mpoku nog dicht bij de 2-1, maar het waren opnieuw de Oostkantonners die op voorsprong kwamen. Nieuwkomer Mamadou Koné, die overigens een goede indruk naliet, kreeg te veel ruimte van Sébastien Pocognoli en krulde met links heerlijk in de verste hoek.

Het gefluit vanuit de tribunes dat vervolgens ontstond zou van korte duur zijn. Sa toonde zich op een voorzet van uitblinker Razvan Marin scherper dan de Eupense defensie en legde simpel binnen. Ruststand: 2-2.

Laatste pass ontbreekt

In de tweede helft drukten de Rouches het gaspedaal verder in. Eupen trok terug, maar Standard bleek met dezelfde problemen als voor Nieuwjaar te zitten: telkens ontbrak de laatste pass en de finesse in de zone van de waarheid. Ook de komst van Duje Cop - de dure zomeraankoop is terug na twee maanden blessureleed - kon daar geen verandering in brengen. Net zomin als de rode kaart van Leye. De 35-jarige Senegalees liet met al geel op zak zijn voetje hangen en raakte zo Scholz. Een domme actie die ervoor zorgde dat Eupen tot tien man werd herleid.

Leye druipt af, hij pakte zonet zijn tweede gele kaart. Foto: BELGA

Pocognoli verlost

Sa Pinto bracht in de hoop om de beslissing te forceren Djenepo en Carlinhos voor Edmilson en Scholz. Even pompen en verzuipen voor de bezoekers. Ondanks de druk en een prima leken ze stand te houden. Totdat in de 92ste Sébastien Pocognoli een hoekschop van Mpoku met een snoekduik de 3-2 knap raak kopte. Enorme ontlading op Sclessin. De eerste thuiszege sinds 29 oktober was een feit. De Rouches doen een goede zaak in de strijd om Play-Off 1. Het komt voorlopig naast STVV op de zesde plaats. Eupen blijft laatste.