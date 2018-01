Eupen stunt tegen Charleroi en geeft rode lantaarn door aan KV Mechelen

Met nog zeven speeldagen te gaan in de reguliere competitie is Eupen de rode lantaarn kwijt in de Jupiler Pro League. De Panda’s wonnen verrassend van Charleroi (1-0) en springen over KV Mechelen naar de voorlaatste plaats in de stand. Charleroi-speler N’Ganga scoorde een ongelukkige owngoal.